Türkiye'deki Netflix kullanıcılarının en sevdiği dizilerin listesi belli oldu

Dizi ve film izleme platformu Netflix her hafta en çok izlenen yapımlarını paylaşmaya devam ediyor. Türkiye'de ve dünyada en çok izlenen dizileri derleyen Netflix'in güncel listesi ortaya çıktı.

Türkiye'deki Netflix kullanıcılarının en sevdiği dizilerin listesi belli oldu

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; Netflix’te uzun bir süredir liderliğini koruyan The Night Agent, yerini The Diplomat dizisine bıraktı.

İlk kez Top10 listesine giren, diplomatik bir kariyer memurunu konu alan The Diplomat, 57 milyon 480 bin saat izlenme sayısına ulaştı.

Türkiye’de en çok izlenen film ise yine Yedi Kral Ölmeli (Orijinal adı: The Last Kingdom: Seven Kings Must Die) oldu. Toplamda 25 milyon 700 bin saat izlenme süresi kaydeden bu film, Bebbanburg’lu Uhtred ve yoldaşlarının İngiltere’yi birleştirmek için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

NETFLİX TÜRKİYE’DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

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NETFLİX TÜRKİYE’DE EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

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NETFLİX GLOBAL’DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

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NETFLİX GLOBAL’DE EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

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