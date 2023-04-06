Serenay Sarıkaya'dan yeni dizi sürprizi. Netflix’te yayınlanacak

Serenay Sarıkaya şu günlerde Kıvanç Tatlıtuğ’la başrolünü paylaştığı “Aile” dizisindeki başarısıyla gündeme geliyor. Güzel oyuncunun Şahmaran’ın ardından çekeceği yeni dizi projesi de belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Netflix için çekilecek dizinin yapım şirketi Ay Yapım… Şimdilik bir kod adı olan diziyi Ece Yörenç yazıyor. Dizinin yönetmeni ise Mert Baykal.

Serenay Sarıkaya dizi için Ece Yörenç’le bir araya geldi. Ece Yörenç buluşmaya ait fotoğrafları “Yine yeni yeniden” notuyla yayınlandı.

Dizide Sarıkaya’ya eşlik edecek oyuncular henüz netleşmedi.

