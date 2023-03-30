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Netflix haftanın lider yapımlarını yayınladı. Zirvedeki isim değişti

Netflix'te 20 Mart ile 26 Mart tarihleri aralığındaki en çok izlenen yapımların listesini paylaştı. Zirvede haftalardır duran o yapım değişti. Bu değişiklik dizi ve film severlerin gözünden kaçmadı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 07:02
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Netflix haftanın en çok izlenenlerini yayınladı

Netflix haftanın lider yapımlarını yayınladı. Zirvedeki isim değişti
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Dizi ve film izleme platformu her hafta olduğu gibi bu haftanın da en çok izlenen yapımlarını paylaştı.

Popüler yapımları listelen dünyaca ünlü platformun şu anda milyonlarca abonesi bulunuyor.

Türkiye için ayrı dünya çapında ayrı liste yayınlayan Netflix'in verileri dikkat çekti.

Listeye göre; 

The Night Agent, toplamda 168 milyon 710 bin saat ile Netflix’te dünya genelinde en çok izlenen dizi oldu. İlk kez Top10 listesine adını yazdıran söz konusu yapım, acil bir çağrıya baktıktan sonra kendini bir kovalamaca içerisinde bulan FBI ajanını konu alıyor.

Küresel olarak en çok izlenen filmlere de bakalım. Birinci sırada, Toplamda 24 milyon 700 bin saat izlenme ile Luther: The Fallen Sun yer alıyor. Söz konusu yapım, dehşet saçan bir seri katili yakalamak için hapishaneden kaçan John Luther adındaki bir dedektife odaklanıyor.

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