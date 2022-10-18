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Vize almak isteyen Türkler ''10. madde''ye takılıyor. Patronlara bile ret

Türk vatandaşları vizelerinde bütün belgeleri ve şartları eksiksiz yerine getirilse de "Schengen vizesi"nde sorun yaşıyor. Almanya için yapılan başvurular 10. madde engelleniyor. Peki nedir bu 10. madde? İşte detaylar...

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 09:38
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Türk vatandaşları Schengen vizesinde sorun yaşıyor

Vize almak isteyen Türkler ''10. madde''ye takılıyor. Patronlara bile ret
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Schengen vizesi almak isteyen Türkler için başvuru yapanların çoğu 10. maddeden ret cevabı alıyor. Özellikle bu yanıtı alanların büyük çoğunluğu Almanya Başkonsolosluğu'na başvuruyor.

10. MADDE NEDİR?

Ret cevabına gerekçe olarak gösterilen 10 madde ise planlanan kalışa ilişkin gerekçenin inandırıcı olmadığı ve seyahat amacının net olarak belirtilmediği anlamına geliyor.

SADECE VATANDAŞLAR DEĞİL ŞİRKET SAHİPLERİ DE RET YANITI ALIYOR

Ancak 10. maddeden ret cevabı alanların içinde tüm belgelerini eksiksiz olarak tamamlamış; buradaki mal varlığını ve şirketlerini de dayanak olarak göstermiş kişiler de bulunuyor.

Show Haber'de yer alan habere göre; Schengen vizesi için başvuru yapan bir iş adamı "600 çalışanımız var şirketimizde. Her şeyimiz yasal. Tüm evraklarımız tamamken ret aldık" diye konuştu.

BAŞKA ÜLKELERE BAŞVURULARI DA ETKİLİYOR

10. maddeden alınan ret yanıtı başka ülkelere başvuruları da etkiliyor.

Vatandaşlar, söz konusu sorunun diplomatik olarak bir an önce çözülmesini istiyor.

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