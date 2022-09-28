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  • Sakız ve Sisam adalarından sonra... Türkiye'den Ege Denizi'nde NAVTEX ilanı

Sakız ve Sisam adalarından sonra... Türkiye'den Ege Denizi'nde NAVTEX ilanı

Türkiye, Midilli Adası'nın batısında bilimsel faaliyet çalışmaları için NAVTEX yayınladı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 23:47
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Türkiye'den Ege Denizi'nde NAVTEX ilanı

Sakız ve Sisam adalarından sonra... Türkiye'den Ege Denizi'nde NAVTEX ilanı
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Türk Deniz Kuvvetleri, Ege Denizi'nde yer alan Midilli Adası'nın batısında NAVTEX yayınladı.

NAVTEX ilanı, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne bağlı Yunus-S Araştırma Gemisi için yayınlandı.

Yunus-S Araştırma Gemisi, 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Midilli Adası'nın batısındaki taralı alanda bilimsel faaliyet çalışmaları yürütecek.

SİSAM VE SAKIZ ADASI'NDA DA NAVTEX İLAN EDİLDİ

Türkiye, bugün sabah Sakız ve Sisam adalarının Yunanistan tarafından gayri askeri statüsünün ihlal edilmesine yönelik bir NAVTEX yayınladı.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHOD) tarafından yayınlanan NAVTEX mesajında, adaların statüsünün “ihlal edildiği” bilgisine yer verildi.

Mesajda, “Sakız ve Sisam adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Gayri askeri statüde yer alan Sakız ve Sisam adaları Yunanistan tarafından silahlandırıldığı ve askerileştirildiği biliniyor.

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Burhan
28.09.2022 23:59
Amerikanin gaziyla yunanistanla savaşa gidip seçim 2-3 sene ertelenecek  
 
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