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Yunanistan burnumuzun dibine zırhlı araçlar sevk etti

Yunanistan Sakız Adası’na zırhlı araçlar sevk etti. O anlar görüntülendi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 14:06
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Yunanistan Sakız Adası’na zırhlı araçlar sevk etti. ABD hibe etmişti

Yunanistan burnumuzun dibine zırhlı araçlar sevk etti
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Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik, ABD'nin Yunan topraklarında askeri üsler kurmasıyla daha da yükseldi.

ABD'nin Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne hibe ettiği M1117 tipi zırhlı araçlar Lozan Anlaşması gereği gayri askeri statüde yer alan Sakız Adası'nda görüntülendi.

ABD, YUNANİSTAN'I SİLAHLANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Yunanistan'ın çeşitli bölgelerine yeni üsler kuran ABD, Yunanistan'a askeri destek sağlamayı sürdürüyor. 83 adet Yunan F-16'sının Viper modeline dönüştürülmesi programı da devam ederken, 70 adet Kiowa tipi hafif saldırı helikopteri hibe edildi. M1117 tipi 1,200 adet zırhlı personel taşıyıcının (ZPT) da sevkiyatı halen devam ediyor.

Yunanistan, ABD tarafından hibe edilen zırhlı araçların bir kısmını Ege Denizi'nde yer alan gayri askeri statüdeki adalara konuşlandıracağını bildirmişti.

ABD'nin Atina Büyükelçiliği, ABD'nin yıl sonuna kadar Yunanistan'a 1200 adet kullanılmış zırhlı araç sevk etmesini planladığını duyurmuştu.

SAKIZ ADASI

Sakız Adası, 1923 Lozan Barış Anlaşması gereğince gayri askeri statü konumunda yer alıyor. Yunanistan, adanın statüsünü ihlal ederek, adada çeşitli üsler konuşlandırdı. Adada konuşlanan askeri birlikler zaman zaman tatbikat gerçekleştiriyor.

NE OLMUŞTU?

Yunan donanmasına ait çıkarma gemilerinin gayri askeri statüdeki Midilli ve Sisam adalarına ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk ettiği anlar Türk İHA'ları tarafından görüntülenmişti. Yunanistan Midilli'ye 23, Samos'a 18 zırhlı araç konuşlandırdı. Güvenlik kaynakları, 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve adaların statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak niteleyerek, bu saldırgan eylemleri "asla kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

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Ferit
11.10.2022 14:47
Yunanistan 12 mil ilanını yaptığı anda savaş başlayacak.  
 
Vatandas
11.10.2022 14:46
Al ablukaya adaları daha ne bekliyorsun.  
 
Abbas
11.10.2022 14:34
Gelecek gemilerimizi batırın korkmayın bir şey yapamayız, 100 sene sonra siz bizi denize dökersiniz, nasıl olsa keşke Yunan kazansaydı diyen çok yandaşınız var bu ülkede  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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