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Yükselen gerilimin farkındayız dendi. BM'den Türkiye ve Yunanistan'a önemli çağrı

Birleşmiş Milletler (BM), Yunanistan ve Türkiye'ye "Ege Adaları" sorununun barışçıl yollardan çözülmesi için diyaloğun devam etmesi çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 23:11
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BM'den Türkiye ve Yunanistan'a Ege Adaları çağrısı

Yükselen gerilimin farkındayız dendi. BM'den Türkiye ve Yunanistan'a önemli çağrı
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Yunanistan ve Türkiye'nin Ege'deki sorunu çözmek için ikili diyaloga davet edildiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, AA muhabirinin, uluslararası anlaşmalara rağmen Yunanistan'ın Ege'deki bazı adalara askeri yığınak yaptığı yönündeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

"TANSİYONU DÜŞÜRMEK İÇİN..."

"Bölgede yükselen gerilimin ve hem Atina'dan hem de Ankara'dan gelen açıklamaların farkındayız. Gerginliği artırabilecek eylem ve ifadelerden kaçınılması önemli.

Genel Sekreter bu bağlamda tüm anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünü yineliyor ve Yunanistan ve Türkiye'yi tansiyonu düşürmek için ikili diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyor."

Dujarric, BM'nin sorunun yasal boyutuna ilişkin ise üye devletlerin egemenlik hakları ve deniz alanları üzerindeki yargı yetkisine ilişkin konularda bir pozisyon almadığını ve yorum yapmadıklarını sözlerine ekledi. (AA)

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