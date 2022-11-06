Somali’de Türk askeri üssüne yakın noktada intihar saldırısı: 5 ölü, 11 yaralı

Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf, Somali'deki askeri eğitim kampına düzenlenen saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu’da askeri eğitim merkezini hedef alan intihar saldırısının düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Yusuf, 11 kişinin yaralandığını kaydetti.

Askeri yetkili Abdirahman Ali ise terör örgütü Eş-Şebab’ın üstlendiği saldırıda askeri kamp bölgesindeki yoldan geçen sivillerin de yaralandığı bilgisini verdi.

Odawa Yusuf saldırganın General Dhaga-Badan askeri eğitim kampındaki bir asker gibi davrandığını söyledi. Saldırının gerçekleştiği yerin Türk askeri üssünün çok yakını olduğu belirtildi.