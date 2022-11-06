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  • Somali’de Türk askeri üssüne yakın noktada intihar saldırısı: 5 ölü, 11 yaralı

Somali’de Türk askeri üssüne yakın noktada intihar saldırısı: 5 ölü, 11 yaralı

Somali'de Türk askeri eğitim kampına düzenlenen bir saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği 11 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 11:05
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Somali’de Türk askeri üssüne yakın noktada intihar saldırısı düzenlendi

Somali’de Türk askeri üssüne yakın noktada intihar saldırısı: 5 ölü, 11 yaralı
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Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf, Somali'deki askeri eğitim kampına düzenlenen saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu’da askeri eğitim merkezini hedef alan intihar saldırısının düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Yusuf, 11 kişinin yaralandığını kaydetti.

Askeri yetkili Abdirahman Ali ise terör örgütü Eş-Şebab’ın üstlendiği saldırıda askeri kamp bölgesindeki yoldan geçen sivillerin de yaralandığı bilgisini verdi.

Odawa Yusuf saldırganın General Dhaga-Badan askeri eğitim kampındaki bir asker gibi davrandığını söyledi. Saldırının gerçekleştiği yerin Türk askeri üssünün çok yakını olduğu belirtildi.

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Yıldırım Demircioğlu
6.11.2022 12:05
Her tarafta patlıyoruz, beyler. Muhalefet partileri Acil bir dış politika komisyonu kurmalı. Geçmişte, şu anda yapın yanlışı, nasıl düzeltiriz, diye.  
 
Bozkurt
6.11.2022 11:21
Somaliye milyonlarca dolar yardim edelim din kardeslerimiz, kime din kardesiyiz desek arkadan vuruyor  
 
Yok Canim
6.11.2022 11:13
Bi de "Amerika'nin dunyanin ikiyuz yerinde askeri var" derler. Amerika Turkiye'yi kiskanmaya basladi bu konularda.  
 
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