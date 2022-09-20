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  • Bu harita Türkiye'de yayınlandı. Türkiye'nin batısı Yunanistan diye gösterildi. Devlet görmedi, iktidar yine ses çıkarma

Bu harita Türkiye'de yayınlandı. Türkiye'nin batısı Yunanistan diye gösterildi. Devlet görmedi, iktidar yine ses çıkarmadı

Ankara'da basılan bir atlasta Türkiye'nin batı kısımlarının Yunanistan olarak gösterildiğini açıklayan B. Hulusi Gürbüz, "2019 yılında 1. baskı tükenmiş, 2. baskıyı yapmış! Üç yıldır kim bilir kaç adet sattılar?" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 11:08
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Türkiye'nin batısını Yunanistan diye gösterilen harita 3 yıldır Türkiye'de satılıyormuş. Devlet görmedi, iktidar yine ses çıkarmadı

Bu harita Türkiye'de yayınlandı. Türkiye'nin batısı Yunanistan diye gösterildi. Devlet görmedi, iktidar yine ses çıkarmadı
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B. Hulusi Gürbüz, Yelkencinin Gazetesi'nde 5. Kol Faaliyeti adlı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. 2019 yılında Ankara'da basılan bir atlasa dikkati çeken Gürbüz, bu atlasta Türkiye'nin batı kısımlarının Yunanistan olarak gösterildiğini açıkladı. 

Yavuz Ergin İzci Grubu’nun başındaki arkadaşının kendisine bildirmesi üzerine söz konusu Atlas’ı satın alarak tetkik ettiğini kaydeden Gürbüz, durumu "5. Kol faaliyeti" olarak değerlendirdi.

Türkiye’nin batı kısımları Atlas’ta Yunanistan’a ait gösterilen Atlas’ın baskı tarihi ve basım yeri dikkat çeken Gürbüz, "2019 / Ankara. 2019 yılında 1. baskı tükenmiş, 2. baskıyı yapmış!! Üç yıldır kim bilir kaç adet sattılar? Okullarda eğitim gören evlatlarımıza velileri yardımcı atlas olarak aldılar. BEYİNLER NASIL YIKANDI ACABA!!!" dedi. 

“Genel Kurmay Başkanlığı fark etmedi mi, Milli İstihbarat Teşkilatı fark etmedi mi, Emniyet Genel Müdürlüğü fark etmedi mi, Jandarma Genel Komutanlığı fark etmedi mi?” diye soran Gürbüz, yazısına şöyle devam etti:
 
"Sayın Cumhurbaşkanı, yıllar önce yaptığı açıklamada yurdumuzda 70 binin üzerinde Ermeninin kaçak olarak bulunduğunu söyledi. Gazete istihbarat bölümümüzün yaptığı araştırmada bunların bir kısmı kiliselerde barınıyor, bir kısmı İstanbul Eminönü bölgesinde ikamet ediyor. Sağlık bilgisi olan (hemşire, hasta bakıcı) Ermeniler ise bakımını üstlendiği yaşlı ve rahatsız insanların evlerinde kalıyorlar. Yarın, öbür gün geçmişte yaşandığı gibi Yunanistan ile büyük bir sorun yaşarsak bu içimizdeki Ermeniler kimden yana olacaklar?

Bu satırları kaleme alırken kardeş ülke AZERBAYCAN, Ermenistan ile sorun yaşıyor.

Yunanistan ile sorun yaşıyoruz, Suriye ve Irak’ta sorun yaşıyoruz.

KKTC’nin GKRY ile sorunu var.

Fotoğrafın en altında gördüğünüz gibi Polonya çeviri programı tarafından desteklenmiştir.

TAM BİR 5. KOL FAALİYETİ..

Bizim zaten kendi sorunlarımız var. Birde Polonyalılar altımızı oyuyormuş."

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Abbas
20.09.2022 11:31
Keşke Yunan kazansaydının algısı, beyindeki işareti??  
 
novaro yılı
20.09.2022 11:17
Söylemek istediğim kalbimi yakıyor ,içim acıyor, nasıl satıldık, nasıl biz bu hale getirildik..  
 
Kadriye Uzan
20.09.2022 11:13
Bu ülkenin haini bitmez.  
 
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