Flaş... Flaş... Türkiye'nin BM Daimi Özel Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.

Söz konusu karara göre; Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun görev süresi sona erdi.

Yerine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.

FERİDUN HADİ SİNİRLİOĞLU KİMDİR?

Feridun Hadi Sinirlioğlu, 30 Ocak 1956 yılında Görele'de doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını da Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

1982 yılında önce Personel Dairesi'nde sonra da Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi'nde Aday Meslek Memuru olarak görev yaptı. Aynı yıl askerlik nedeniyle görevinden ayrıldı. 1983 yılında Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi'nde Aday Meslek Memuru, Üçüncü Katip, 1985 yılında Lahey Büyükelçiliği'nde İkinci Katip, Başkatip, 1988 yılında Beyrut Büyükelçiliği'nde Başkatip, 1990 yılında Yunanistan Dairesi'nde Başkatip, 1990 yılında İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcılığı'nda Başkatip, 1991 yılında Müsteşar Danışmanı, 1992 yılında Başbakan Dışişleri Danışmanı, 1992 yılında TURKUNO Daimi Temsilciliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı.

Çeşitli diplomatik görevlerin ardından 2 Eylül 1996 - 15 Eylül 2000 arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini yürüttü. 15 Eylül 2000 - 1 Temmuz 2002 yılları arasında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, 1 Temmuz 2002 - 15 Ocak 2007 yıllarında Tel Aviv Büyükelçiliği yaptı. 24 Ocak 2007 - 21 Ağustos 2009 arasında İkili Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 21 Ağustos 2009 tarihinden Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. 15 Ekim 2016 tarihinden bu yana Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yapıyordu.

SEDAT ÖNAL KİMDİR?

Sedat Önal 11 Ağustos 1963'te Kayseri'de doğmuştur. Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'ni bitirmiş, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlenmiştir. 2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu olarak görev yürütmüş, 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı olmuş, 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yapmış, 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atanmış, Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinde Türk Heyeti'ne başkanlık etmiştir.

6 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yürütmekteydi.

Önal 4 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak atandı.