Fatih Altaylı ortaya çıkardı. Faruk Koca'ya AKP'li diye TFF bakın ne yapmış

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'i yumruklaması gündemdeki yerini korurken, gazeteci Fatih Altaylı bugünkü yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Altaylı, "Bir hakem, hakem Halil Umut Meler, Ankara’da, Ankaragücü-Rizespor maçının bitişinde herhangi biri tarağından değil, Ankaragücü Başkanı tarafından yumruklandı. Yumrukla yere yıkılan hakeme, başkan ve yanındakiler yerde tekmelerle saldırdılar, kafasına bile tekme attılar. Araya girenler olamasaydı, Halil Umut Meler sahada linç edilip hayatını kaybedebilirdi. Hastaneden bana gelen ilk haberde Meler’in elmacık kemliğinin kırıldığı tespit edilmişti. Beterinin olmaması sadece şanstır.

Ölebilirdi. Sahanın orta yerinde. Peki şaşırdınız mı! Ben hiç ama hiç şaşırmadım. Ankaragücü teknik direktörünün saldırıdan saniyeler önce, hakeme parmağını sallayarak küfürler savurduğu ve sahaya girmesinin İlhan Palut tarafından engellendiği görüntüler konuşuluyor. Peki aynı kişinin, yani Ankaragücü teknik direktörünün çok önce verdiği bir röportajda “Halil Umut Meler’i hayatım boyunca unutmayacağım” dediğini de hatırlıyor mu herkes!" dedi.

Altaylı, Faruk Koca'ya verilen ödülü de hatırlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Bence ilk adımı hakemler atmalı. Türkiye’nin en iyi okullarda eğitim almış, en kaliteli gibi görünen kulüp başkanının hakemleri hedef alarak “Onlara nefes aldırmayın, nerede görürseniz tepki gösterin, AVM’de bile görseniz tepki gösterin” dediği bir ülkede süresiz olarak maçlara çıkmama kararı aldıklarını açıklamak zorundalar.

Futbol Federasyonu elbette işlerin buraya gelmesinin sorumlusudur. AK Parti kurucusu ve iki dönem milletvekili diye bir kulüp başkanına “Fair Play ödülü” verirsen o ödül gelir yumruk olur. Ama kimse de federasyonu baş sorumlu ya da tek sorumlu ilan etmesin. Sonuçta federasyon da bu ülkenin aynasıdır. Aynada gördüğümüz kendi yansımanızdır, kendi yansımamızdır."