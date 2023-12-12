Somali Cumhurbaşkanının oğlu göz göre göre kaçtığının belgesi ortaya çıktı

Motokurye Yunus Emre Göçer'in avukatı, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kaçmadan bir gün önce savcılığa başvurup, "Fail yabancı kaçabilir tutuklayın" şeklinde dilekçe verdiği ortaya çıktı

KAYNAK: Haber Merkezi
Somali Cumhurbaşkanının oğlu göz göre göre kaçtığının belgesi ortaya çıktı

Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sehikh Mohammud hakkında, Motokurye Yunus Emre Göçer'in kazadan bir gün sonra savcılığa dilekçe verdiğinin belgesini açıkladı. Avukatı İyaz Çimen dilekçesinde “fail yabancı, kaçabilir, tutuklayın” dediği ortaya çıktı. Ve Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu bir gün sonra uçağa binerek, ülkesine kaçtı.

İstanbul’da otomobiliyle çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer’in ağır yaralanmasına neden olan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Mohamed Hasan Şeyh Mahmud hakkında, Göçer’in ölümü üzerine yakalama kararı verilmişti. Kaza 30 Kasım'da meydana geldi. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu 2 Aralık günü uçtu, gitti Türkiye'den kaçtı.

Polis kaza tutanağında ‘kusursuz’ bulunan ancak ortaya çıkan kamera görüntüleri sonrası önceki gün hazırlanan bilirkişi raporunda kusurlu bulunan Mahmud için önceki gün de yurtdışına çıkış yasağı kararı alınmıştı. Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen de Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Polis ilk kaza yeri tutanağında bizi yüzde yüz kusurlu bulmasaydı, adam şu an tutuklu olabilirdi. Tutanağını tutan polis hakkında şikâyetçi olacağız” dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz, bugün Yunus Emre Göçer'in avukatı İyaz Çimen'in savcılığa verdiği dilekçeyi paylaştı.

İşte, o dilekçe:

30.11.2023 tarihinde müvekkil motosikletle seyir halindeyken, Mohammed Hassan Sehikh Mohamud hız sınırlarına ve takip mesafesine uymamış müvekkile arkadan çarpmış. Kaza sonrası müvekkil Yunus Emre Göçer entubü olmuş, Hayati tehlikesi devam etmektedir.

Şüphelinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış. Şüphelinin suçu işlediği sabit olup tutuksuz yargılanma usule ve yasaya aykırıdır. Ayrıca şüpheli yabancıdır, kaçma şüphesi mevcuttur.

Dosya içindeki kamera kayıtları incelendiğinde kusurun şüphelide olduğu alınmamıştır. Kamera kayıtları için bilirkişi raporu alınmamıştır. Bilirkişi, raporu alınmaması,durumunda be yeni delille şüpheli tarafın kusurlu olduğu açıkça belli olacaktır.

İşbu sebeple şüphelinin tutuksuz yargılanmasına itiraz eder dosyada kamera kayıtları için bilirkişi raporu alınmasını ve şüpleninin tutuklu yargılanmasını talep ederiz. 01.12 2023

Müşteki Vekili Av. İyaz Çimen

Avukat İyaz Çimen'in dilekçesi böyle...Dilekçeye göre Avukat İyaz Çimen olayın ertesi günü yani 1 aralık günü savcılığa verdiği dilekçede, sanığın kaçabileceğini, belirtmişti. Zanlı ise 2 aralık günü yani dilekçeden bir gün sonra Türkiye'den uçuvermişti.

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