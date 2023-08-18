Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanının adını bilemediler. Türk gençleri, elin Korelisi kadar olamadı

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Sürekli değişen ve geriye sürüklenen eğitim sistemiyle birlikte Türk gençliği her geçen gün daha da kötüye doğru gidiyor.

Gençler tarih şuurundan uzaklaşırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk hakkında da çok az şey biliyor.

Sosyal TV isimli sokak röportajında gençlere sorulan ''Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı kimdir'' sorusuna verilen cevaplar izleyenleri adeta sinir krizine sokarken, vah sizin gençliğinize yorumları yapıldı.

Spikerin sorduğu soruya gençler Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan, Kemal Kılıçdaroğlu gibi cevaplar verirken bir kısmının ise hiç bilgim yok dediği görüldü.

Röportajın sonunda yayınlanan kısım ise Türk gençliği açısından ders niteliğinde. Soru karşısında cevap veren Koreli 2 genç kadın Atatürk cevabını verdi. Koreli kadınlar sınıfı geçerken Türk gençleri ise adeta sınıfta kaldı.

Video kısa sürede defalarca paylaşılırken, Türk gençliğinin geldiği durum kullanıcılar tarafından hem tepki çekti hem de üzüntüyle karşılandı.