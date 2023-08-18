Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanının adını bilemediler. Türk gençleri, elin Korelisi kadar olamadı

Sokak röportajında sorulan Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı kimdir sorusuna Türk gençlerinin verdiği cevaplar izleyenlerin tepkisine neden olurken, Korelilerin, Atatürk’ü bilmesi ise alkış aldı.

Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanının adını bilemediler. Türk gençleri, elin Korelisi kadar olamadı

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Sürekli değişen ve geriye sürüklenen eğitim sistemiyle birlikte Türk gençliği her geçen gün daha da kötüye doğru gidiyor.

Gençler tarih şuurundan uzaklaşırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk hakkında da çok az şey biliyor.

Sosyal TV isimli sokak röportajında gençlere sorulan ''Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı kimdir'' sorusuna verilen cevaplar izleyenleri adeta sinir krizine sokarken, vah sizin gençliğinize yorumları yapıldı.

Spikerin sorduğu soruya gençler Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan, Kemal Kılıçdaroğlu gibi cevaplar verirken bir kısmının ise hiç bilgim yok dediği görüldü.

Röportajın sonunda yayınlanan kısım ise Türk gençliği açısından ders niteliğinde. Soru karşısında cevap veren Koreli 2 genç kadın Atatürk cevabını verdi. Koreli kadınlar sınıfı geçerken Türk gençleri ise adeta sınıfta kaldı.

Video kısa sürede defalarca paylaşılırken, Türk gençliğinin geldiği durum kullanıcılar tarafından hem tepki çekti hem de üzüntüyle karşılandı.

screenshot-3-003.png

screenshot-4-002.png

screenshot-5-002.png

İlgili Haberler
Sokak röportajına konuşan gurbetçi kız: Buraya gelince çok paramız oluyor. Erdoğan'a bir şey söylemem
Sokak röportajında konuşan AKP'li gurbetçi, Avrupa'nın yaşam şartlarını övdü
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Sokak röportajında 'uyuşturucu satıyorum' demişti: Yakalandı
Ülke düzelmez çünkü bir Atatürk gelmez. Sokak röportajındaki kadın kötü gidişatı böyle özetledi
Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Son Haberler
Borsa günü düşüşle tamamladı Güncel
Borsa günü düşüşle tamamladı
Ünlü savaş muhabiri Cem Tekel Show TV’den ayrıldı. Manidar bir paylaşım yaptı Güncel
Ünlü savaş muhabiri Cem Tekel Show TV’den ayrıldı. Manidar bir paylaşım yaptı
Manyas Kazak fasulyesi coğrafi işaret olarak tescil edildi Güncel
Manyas Kazak fasulyesi coğrafi işaret olarak tescil edildi
Manisa’daki erkek civcivleri öldürme vahşetinin nedeni ortaya çıktı Güncel
Manisa’daki erkek civcivleri öldürme vahşetinin nedeni ortaya çıktı
Hakim Ziyech Galatasaray için İstanbul'a geliyor Spor
Hakim Ziyech Galatasaray için İstanbul'a geliyor
Türk mitolojisine kutlu hayvan hangi hayvan? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisine kutlu hayvan hangi hayvan?
Gençlerbirliği-Bodrum FK maçı Aktepe Stadı'nda oynanacak Spor
Gençlerbirliği-Bodrum FK maçı Aktepe Stadı'nda oynanacak