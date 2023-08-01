Ülke düzelmez çünkü bir Atatürk gelmez. Sokak röportajındaki kadın kötü gidişatı böyle özetledi

Seçimden sonra ekonomik kriz derinleştikçe derinleşti. ÖTV, KDV oranlarındaki artış, gelen zamlar, döviz kurundaki hareketlilik vatandaşını belini bükmeye devam ediyor.

Sokak röportajında konuşan bir kadının ekonomiyle ilgili söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Kadının sözleri milyonlarca Türk vatandaşının hislerine tercüman oldu.

"BİR ATATÜRK GELMEZ"

Ülkenin seçim sonrası durumunu kaçak göçmenlere vurgu yaparak açıklarken karamsar olduğunu söyleyen kadın, "Ülkenin düzeleceğini hiç sanmıyorum. Bir Atatürk gelmez çünkü" dedi.

Muhabirin kötüye giden ekonomiye ilişkin sorusuna cevap veren kadın, "Önemli olan Tayyip falan değil, bunlar hep ölüp gidecek. Önemli olan bu yüzde 62’lik hatta bence 80, cahil kesimin verdiği sonuçları biz yaşayacağız.

Değişmeyecek, değişsin çok isterdim. Biraz karamsarım ama düzelebileceğini hiç sanmıyorum. Bir Atatürk gelmez çünkü. Gelmeyeceğini de biliyoruz. Yolda yürürken Türk görünce seviniyoruz. Öyle kötü durumdayız" dedi.