Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin

Editör: Ersoy ÖZDEM

Youtube'da yayın yapan Yurttaş TV mikrofonuna konuşan bir vatandaş bu güne kadar hep AKP'ye oy verdiğini ifade etti.

AKP'ye oy verdiği için pişman olan ve vicdanen kendisinin rahatsız olduğunu söyleyen vatandaş herkesin kendisine hakkını helal etmesini istedi.

Çevresindeki insanların söylemleri sebebiyle AKP'ye oy verdiğini belirten vatandaş, 30 bin TL aylık alabilmek için inşaatlarda ustalık yaptığını ve bu parayla geçinemediğine değindi.

Sokak röportajındaki ifadeleri şu şekilde:

"Yaşım 32. Bu güne kadar hep AKP'ye oy vermiş biriyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti'yi hep desteklemişimdir bu güne kadar. Geçen seçimde de bizzat AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na oy vermiş biri olarak şu an vermiş olduğum oylardan dolayı zan altındayım. Vicdanen rahatsızım. Sadece önüme bakarak düşündüm.

"VERDİĞİM BÜTÜN OYLAR İÇİN VİCDANEN ÇOK RAHATSIZIM"

Yanımdaki, çevremdeki insanlar 'ya AKP şöyle, AKP böyle, AKP iyidir, Cumhurbaşkanı iyidir, oy verelim, ölçtük, biçtik, bilmem ne yaptık' deyince... '2023 yılına girdik bütün anlaşmalar feshedildi. Bundan sonra yeraltı kaynaklarımızı çıkartacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız' denildi. Bizim kafamıza böyle şeyleri enjekte ederek, bizim kafamızı yıkamaya çalışarak bu şekilde AKP'ye oy verdim. Verdiğim oylardan ben vicdanen çok rahatsızım, pişmanım da. Herkesin de bana karşı oy verdiğim için hakkını helal etmesini istiyorum.

"ÜSTÜMÜZDEKİ İNSANLAR BİZİM HAKKIMIZI YİYOR"

İnşaat sektöründe çalışan biri olarak kullandığım telefon A12. Ben bunu 1500 TL civarına aldım, yaklaşık 4-5 sene oldu. Ben bunu aldım, kullanıyorum. Satıp da yerine başka bir telefon alamıyorum. Şu an benim görmüş olduğunuz bütün kartlarımın hepsi bloke, bankalarda sicilim bozuk. Şu an 250 TL'yle geziyorum. Ellerimi göstereyim, görüyorsunuz. Ben bu ellerle aylığımı 30 bin TL'ye zar zor denkleştiriyorum ve ustayım yani. Helalinden kazanma derdindeyim ama üstümüzdeki insanlar bizim hakkımızı yiyiyorlar. Biz bu sıcakta zor şartlar altında çalışarak, bir yerlere gelmeye çalışıyoruz, gelemiyoruz. Kızım rahatsızlandı eve 4 buçuk bin TL para gönderdim eve sebze meyve alamadılar. Bir tavuğun tanesi 200 TL olmuş, et 400-500 TL olmuş. Modern değil, yüksek kalite değil normal bir yaşam sürdürmek istiyoruz. Ben oy verdiğim için pişmanım.