Sokak röportajına konuşan gurbetçi kız: Buraya gelince çok paramız oluyor. Erdoğan'a bir şey söylemem

İstanbul/Eminönü'nde sokak röportajına katılan gurbetçi kız kendisine sorulan "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne sormak istersiniz?" sorusuna: 'Erdoğan’a bişey söyleyemem bizim paramız Almanya’da değersiz Türkiye’ye gelince çok paramız oluyor. ihtiyaçlarımızı burdan karşılayıp Almanya’ya dönüyoruz' diye cevap verdi.

Gurbetçi kız röportajda şunları dile getirdi:

Erdoğan’a 'Nasılsın' derdim, 'İşin nasıl gidiyor' derdim. Almanya'dan geliyorum. Almanya'da genç olmak gerçekten güzel aslında. Ekonomik sıkıntı çekmiyoruz.

BİZİM PARAMIZ ALMANYA'DA DEĞERSİZ, BURAYA GELİNCE DEĞERLENİYOR, ÇOK PARAMIZ OLUYOR

"Bizim paramız Almanya'da değersiz, buraya gelince değerleniyor, çok paramız oluyor. Ekonomi kötü diyorsunuz. Paramız değerlendiği için restorana girmek istiyoruz. Ama tıklım tıklım, oturacak yer bulamıyoruz."

Bunun üzerine "İstanbul kozmopolit bir yer, o yüzden olabilir mi? Turistler, gurbetçiler. Ne kadar yoğunlukta Türk gördünüz?" sorusuna ise:

"Çok Türk görüyorum. Bizim mahallede meşhur olmayan baklavacı var. Orada bile yer yok. Gittiğimiz hiçbir yerde yok. Ayakta yiyoruz, sandalye bulup iki kişi oraya sığmaya çalışıyoruz" cevabını verdi.

Video sosyal medyada gündem olurken Türkiye’de yaşayan vatandaşlar gurbetçi kıza tepki gösterdi.

“Türk lirasının euro ve dolar karşısındaki değer kaybının, Türkiye’de yaşayan vatandaşları fakirleştirirken, Avrupa da yaşayan gurbetçi vatandaşları ise zengin ettiğini görmekteyiz.” Denildi.