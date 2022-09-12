Türkiye'nin Oscar aday adayı belli oldu

Bu yıl 95’incisi düzenlenecek Akademi Ödülleri için 'Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film' adayı, yapımcılığını Vildan Erşen'in, yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği "Kerr" filmi oldu.

KERR FİLMİNİN KONUSU

Can, yaşlı babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete tanık olur. Polise başvuran Can'ın ifadesi alındıktan sonra kasabadan ayrılmasına izin verilmez. Babasının tuhaf arkadaşlarıyla tanışmaya başlayan Can'ın kapana kısılıp kaldığı kasabada tuhaf şeyler yaşanmaya başlamıştır. Can, ölen babasının terzi dükkânında katille yeniden karşılaşınca büyük bir korkuya kapılır.

Öte yandan kasabada kuduz köpekler nedeniyle karantina ilan edilmiştir. Bilinmeyen bir suçla itham edildiğini öğrendiğinde daha da dehşete kapılan Can, başka çaresi kalmadığından kasabadan kaçmaya karar verir.

Ancak kasabada imha ekipleri devriye gezmektedir. Artık tüm ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Çıkışı olmayan bir arafa dönüşmüş olan kasaba neredeyse bir deliliğin eşiğine gelmiştir.



