Dış politika uzmanı Ardan Zentürk arka arkaya yorumlar yapmaya başladı: Suriye'deki PKK bölgesinin son hazırlığının ne olduğunu açıkladı

Gazeteci Ardan Zentürk YouTube hesabından, Suriye’de meydana gelen son gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD’nin ‘İran tehdidi’ adı altında yeni manevralar yapmaya başladığını belirten Zentürk, manevraların ana hedefinin Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın liderliğini yaptığı ve PYD/YPG’nin kontrolünde bulunan alanda otonom ya da bağımsız bir yönetim kurmak olduğunu söyledi.

Zentürk, ABD Kongresi tarafından Peşmergeye verilen hava savunma sistemlerinin PKK’ya da verileceğine ilişkin çok ciddi bilgiler gelmeye başladığını belirtti.

Ardan Zentürk, PYD/YPG’nin, ABD’nin desteği ile yeni bir Suriye Anayasası hazırladığını, aynı zamanda bu anayasayla bağlantılı olacak şekilde kendi anayasalarını oluşturduğunu kaydetti.

Kuzey Irak’ta denenen yöntemin aynısının planlandığını vurgulayan Zentürk, “Öncelikle özerkleşme, devamında bağımsızlık” dedi.

“PKK KONTROLÜNDEKİ BÖLGE 7 VALİLİK ZEMİNİNDE TEK BİR YÖNETİM ALTINDA BİRLEŞTİRİLİYOR”

Zentürk, hazırlanan anayasa taslağının içeriğine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

“Ülkenin adı Suriye Arap Cumhuriyeti’nden, Suriye Demokratik Cumhuriyeti’ne dönüşüyor.Taslakta PKK kontrolündeki bölge 7 valilik zemininde tek bir yönetim altında birleştiriliyor. El Cezire, Deyr-i Zor, Rakka, Fırat, Münbiç, Tepqa, Afrin ve El Şehba. Yani Afrin’i de istiyorlar. Yönetimin adı Kuzey ve Doğu Demokratik Otonom Yönetimi. ‘Kürt’ lafını mahsus geçirmiyor Amerikalılar. Türkiye’yi delirtmemek için.

Bir Halk Meclisi kuruyorlar kendi bölgelerinde. Kendi yazdıkları anayasayı, kendi kanunlarını takip etmek için bir Anayasa Mahkemesi kuruyorlar. Bir de Merkezi Para ve Ödemeler Merkezi diye bir şey kuruyorlar. Şam’daki yönetimin Maliye Bakanlığı’na paralel bir Maliye Bakanlığı. Çünkü orda petrolleri var. Doğalgaz çıkaracaklar, oraya buraya satacaklar."