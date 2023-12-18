Ardan Zentürk Hamas liderlerinin Türkiye’deki yeni toplantısının perde arkasını açıkladı

Zentürk, İsrail basını The Jerusalem Post gazetesine dayandırdığı açıklamasında, Türkiye, Katar ve Hamas liderleri arasında, Türkiye’nin Hamas liderlerinin güvenliğinden sorumlu olduğu ve yerini belirlediği bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının konusu ise İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve rehine takasının yanında, aynı zamanda İran’ın Ortadoğu’daki varlığı görüşüldü.

Zentürk açıklamasında, Türkiye’nin Ortadoğu’da İran’ı devre dışı bırakmak istediğini ve bununda yapılan gizli toplantıda görüşüldüğünü iddia etti.

Zentürk ayrıca, gizli olmasına rağmen, toplantından Mossad’ın haberinin olduğunu belirtti ve İsrail istihbaratının ne kadar güçlü olduğundan bahsetti.

Mossad’ın ulaştığı biliginin aynı zamanda İsrail medyasında da yer bulunduğunu belirten Zentürk, Mossad’ın Türkiye’de suikast yapmak için Hamas’lı liderleri aradığı ama Türkiye’nin tepkisinden çekindikleri için böyle bir girişime kalkışamadıklarını iddia etti.

İsrail iç istihbarat örgütü Şin Bet Başkanı Ronen Ba, aralık ayının başında Hamas liderlerini dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar ortadan kaldıracaklarını açıklamıştı. Ankara ise Türkiye sınırları içinde gerçekleşecek olan herhangi bir suikastın ciddi sonuçlarının olacağı konusunda İsrail’i uyarmıştı.

Toplantı İsrail medyasına da yansıdı. The Jerusalem Post gazetesinin İsrail kamu yayıncısı KAN'dan aktardığına göre, Hamas yetkililerinin 'gizli toplantısı için özellikle Türkiye’yi seçmiş olmaları, burada bir araya gelmelerinin yeterince güvenli olduğu düşünmelerinden kaynaklandı.

Toplantının liderliğini ise yine İsrail medyasının iddiasına göre, Beyrut'tan katılan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve Katar'ın başkenti Doha'da yaşayan eski Hamas lideri Halid Meşal yaptı.

'TOPLANTI BİR SONRAKİ ADIMLARI KOORDİNE ETMEK İÇİN YAPILDI'

Gazete Duvar’ın haberine göre, geçen hafta yapılan toplantının amacı “Filistin ve İsrail arasında devam eden şiddetli çatışmalarda Hamas’ın bir sonraki adımlarını koordine etmekti.”

Bunun yanında Hamas liderlerinin savaştaki bir sonraki adımlarını ve Lübnan Hizbullahı'nın rolünü henüz belirlemediği ifade edilirken, KAN, başka bir rehine takası anlaşmasının masada olabileceğini aktardı.