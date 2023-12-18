Ardan Zentürk, Erdoğan'ın dış politika danışmanın sözlerinin gizli kodlarını açıkladı. Akif Çağatay Kılıç'ın CNN'e verdiği röportajdaki sözlerinin anlamını

Gazeteci Ardan Zentürk Youtube hesabından, Türkiye ve Hamas ilişkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Akif Çağtay Kılıç’ın CNN International’e verdiği röportaj hakkında konuşan Zentürk, Kılıç’ın Hamas ve Türkiye hakkındaki söylediği sözlerin anlamını açıkladı.

Zentürk, çektiği videoda Akif Çağtay Kılıç’ın Hamas'ın üst düzey isimlerini Türkiye'de ağırlama kararını savunduğunu söyledi.

HANİYEH 7 EKİM SALDIRILARI SIRASINDA TÜRKİYE’DE OLABİLİR

Hamas şefi İsmail Haniyeh’in Temmuz ayında Erdoğan ile görüştüğünü hatırlatan Zentürk, Kılıç’ın CNN’e verdiği röportajda Haniyeh'nin 7 Ekim saldırıları sırasında her zamanki ikametgahı olan Katar'da değil, Türkiye'de olabileceğini kabul ettiğini söyledi.

TÜRKİYE UZUN SÜREDİR HAMAS’LA İLETİŞİM HALİNDE

Zentürk, Kılıç’ın CNN’e verdiği röportajda, birçok ülkenin terör örgütü olarak kabul ettiği Hamas'la Türkiye'nin uzun süredir iletişim halinde olduğunu açıkladığını belirtti.

"HAMAS'LA İLETİŞİM KURMAMIZI İSRAİL İSTEMİŞTİ"

Zentürk, paylaştığı video da Akıf Çağatay Kılıç’ın Hamas'la Türkiye’nin işbirliğini en çok İsrail’in istediğini söylediğini açıkladı.

Kılıç verdiği röportajda şunları söyledi, "Bu konuyu bugünkü olayların ışığında konuşuyoruz, ancak gerçek şu ki geçmişte örneğin İsrail hükümeti bizden 10 yıldan fazla bir süre önce Hamas'la iletişim kurmamızı, onlarla çalışmamızı istemişti."

“HAMAS ÜYELERİ TÜRKİYE’DE KALICI İKAMET EDEBİLİR”

Zentürk’ün iddiasına göre Akif Çağatay Kılıç, CNN’e verdiği röportajda Hamas üyelerinin Türkiye’ye istedikleri gibi gelip gidebileceklerini ve kalıcı ikamet edebileceklerini açıkladı.

Kılıç, "Hamas’ın yetkilileri her yıl düzenli olarak Türkiye’ye gelir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la buluşup görüşürler" dedi.

“MOSSAD TÜRKİYE’DE ADAM ÖLDÜRMEK İÇİN DOLANIYOR OLABİLİR”

Zentürk, yaptığı açıklamada İsrail İstihbaratı MOSSAD’ın Türkiye’de adam öldürmek için dolanıyor olabileceğini iddia etti. Zentürk, MOSSAD’ın Türkiye’den çekindiği için böyle bir şeye kalkmayacağını düşündüğünü de konuşmasına ekledi.