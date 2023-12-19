Ardan Zentürk İran'da herkesten gizlenen çatışmayı açıkladı

Gazeteci Ardan Zentürk YouTube hesabından, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının etkisinin bölgeye yayıldığını belirterek "Gördüğüm kadarıyla İran’ın içine de oynayacak bazı güçler." sözleriyle İran ve Pakistan bölgesine de dikkat çekti.

Savaşın İran ve Pakistan’a da sıçrayacağını belirten Zentürk, “Gazze’de yaşanan katliamcı strateji ve oradaki büyük savaşın yayılma coğrafyasında uç bucak yok. Bu savaş bu haliyle böyle devam ederse ister istemez yayılacak. Irak ve Suriye coğrafyası Yemen coğrafyası buralara yayılacak. Ama bu savaşın bir de İran’ın içine sıçraması meselesi var. Bu savaş bugün itibariyle fiilen İran Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan bölgesine sıçradı. Orayı takip edeceğiz. İran’ın reaksioyonu ne olacak. Devamında orada yaşayan insanların reaksiyonu ne olacak. Ben bunu bekliyordum ama bu kadar seri beklemiyordum” ifadelerini kullandı.

(AA)

"SÜNNİ UNSURLAR İRAN'DA CİDDİ BASKILARLA KARŞILAŞIYOR"

Pakistan sınırında İran’ın Şia yönetimine karşı çıkan Sünni bir millet olduğunu ve burada büyük protestolar meydana geldiğini dile getiren Zentürk, “Sistan ve Belucistan Pakistan sınırında Beluc halkının yaşadığı bölge ve Beluclar sunni. Yani İran’ın Şia radikal devlet yapılanmasına karşı olan bir millet olarak orada yaşıyorlar. Nitekim Mahsa Emini’nin öldürülmesinden sonra İran’ı yerden yere vuran o büyük protesto gösterilerinde en yüksek iki bölgede protesto yaşandı. Tahran ve Azerbaycan Türklerinin Tebrizi’nde de yaşandı ama Kürt bölgeleri ile Sistan Belucistan bölgelerinde çok daha büyük yaşandı. Çünkü İran’da Kürt nüfusunda çok büyük bir kısmı Sünni ve gerek Beluclar gerek Kürtler Sünni unsurlar İran’da çok ciddi ek baskılarla karşılaşıyorlar.” dedi.

İran’ın Pakistan sınırında Sünni bir silahlı milis gücü olduğunu ve bu örgütün silahlı saldırılar düzenlediğini belirten Ardan Zentürk, İran’ın bu örgütü ABD ve Suudi Arabistan’ın desteklediğini öne sürerek karşılık vereceğini dile getirmesi üzerine Pakistan’ın İran saldırısına karşı teyakkuza geçtiğini dile getirdi.

İRAN'DAKİ 'CEYŞUL ADL' ADLI ÖRGÜTE DİKKAT ÇEKTİ

Ardan Zentürk’ün açıklamaları şu şekilde;

Hatta Mahsa Emini’nin gösterileri sırasında devrim muhafızları Zahedan kentinde bir meydan dolusu binlerce insana makineli tüfekle ateş açtı yüzlercesini öldürdü.

O bölgenin halkını temsil eden değerli bir Sünni din adamı var onu da susturamıyorlar. O ağzına geleni herkese söyleyen Sünni ve ilahiyatçı Sünni bir din adamı olarak İran’ın en çok tepkisini alan şahıs olarak yaşamını orada sürdürüyor.

Doğal olarak baskının olduğu her yerde direniş vardır. Sokaktaki adamı makineli tüfeklerle tararsan başkaları devreye girer. Başkaları dediğim milis grupları. Bu bölgede 2 tane Sünni Beluc direniş örgütü var. Bunlardan bir tanesi Ceyşul adl yani adalet ordusu demek. Bölgede artan baskılarla her geçen gün yeni katılımlarla güçlenen bir milis teşkilatı bir direniş teşkilatı.

Bu örgüt açık ve net bağımsız olmak istiyor ve ‘ben bu İranlılarla yaşamaya niyetim yok er geç biz bu bölgeyi bağımsız kılacağız ve bir beluc devletini oluşturacağız’ diyor.

Bunlar iki önce İran’a sızdılar ve bir İran karakolunu saldırdılar. 11 polis ve devrim muhafızını öldürdüler. Bu örgütün yapmış olduğu en büyük ve en kanlı baskın bu.

Geçtiğimiz hafta bu olay yaşanmadan yaklaşık 1 hafta önce Zaheden olaylarında bomba patlattıkları gerekçesiyle 3 Beluclu aktivist idam edildi. Yani biliyorsunuz İran mezbaha maşallah her gün 3-5, yılbaşından bu yana asılanların sayısı 300-500’ü bulmuştur. Azerbaycan Türkü, Kürt, Beluc asıyorlar. Böyle bir rejimle karşı karşıyayız. “

"PAKİSTAN TEYAKKUZDA"

İran’ın Pakistan sınırında konuşlanan Ceyşul adl’a yönelik açıklamaları sonrası Pakistan teyakkuza geçtiğini belirten Ardan Zentürk “İran bu yapacağı belli olmaz. Orası bana saldıran adamın kampı diyerek füze yağdırabilir. Pakistan teyakkuzda.” dedi.

"BAZI GÜÇLER İRAN İÇİNE DE OYNAYACAK"

Ardan Zentürk, “Gördüğüm kadarıyla İran’ın içine de oynayacak bazı güçler. Çünkü Tahran’dan yapılan açıklamalar esas olarak Ceyşul adl adlı milis grubunun Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan tarafından yapılandırıldığı ve desteklendiği ve Pakistan topraklarında barındırıldığı yönünde. Pakistan’ın Suudi Arabistan’la çok sağlam borç ilişkileri var. Bu cepheler genişlerken bir akıl İran’ın içini unutmamış gibi gözüküyor. Yarın bir gün İran’ın Kürt bölgesinde de ne olur onu da hep beraber izleyeceğiz.” ifadeleri kullandı.