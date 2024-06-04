Türkiye'ye gelen turist yolda beslediği kediyi sahiplenerek ülkesine götürdü

İstanbul kedileri, turistler arasında oldukça popüler. Ülkemizi ziyaret eden bir turist de, sokakta beslediği kediye aşık olunca onu sahiplenmeye karar verdi.

Kediyi veterinere götüren kadın, gerekli işlemleri ve sağlık kontrollerini yaptırdı. Mark adını verdiği sarman kediyle birlikte ülkesine dönmek için hazırlıklara başladı. Kedinin aşılarını yaptırarak pasaport edinen kadın, kediyi yanına alarak ülkesine döndü.

O anlar sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede viral oldu. Turistin kediyle olan bu samimi hikayesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu.