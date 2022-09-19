﻿Türkiye'ye Katar savaş uçaklarını kim gönderdi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinden dönerken "Biz şu anda buraya ev sahibi Özbekistan'ın davetiyle özel konuk olarak katıldık. Şimdi bundan sonraki süreç ise bu işin en ileri kademesine doğru atılacak bir adımdır." dedi.

Erdoğan, "Kastettiğiniz üye olmak mı?" sorusuna "Tabii. Hedef o." cevabını verdi.

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Erdoğan, Semerkant'a gitmeden imzalayıp 15 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlattığı bir kararnameyle Katar askeri hava araçları ve destek personelinin Türkiye'ye konuşlanmasına karar verildiğini açıkladı.

Kararda, "2 Mart 2021 tarihinde Doha'da imzalanan ve 7386 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli 'Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması konusunda Teknik Düzenleme'nin onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir." denildi.

Karar metinden, Katar ordusunun Türkiye'de konuşlanabilmesi için imzalanan anlaşmanın Meclis'te onaylandığı anlaşılıyor...

Katar ile imzalanan anlaşmaya dayanılarak 36 Katar savaş uçağı ve 250 Katar askeri, 5 yıl süreyle Türkiye'deki askeri üs ve bölgeler ile havaalanlarında konuşlanacak. Katar Ordusu, "Harbe hazırlık ve eğitim" amacıyla Türk hava sahasını kullanacak.

Anlaşmayı Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanım imzalamıştı.

Birgün'ün haberine göre anlaşma çerçevesinde Katar'a ait Fransız Mirage ve Rafale savaş uçakları ile ABD yapımı C-17 ve C-130 tipi nakliye uçaklarına, Apache helikopterlerine diğer uçuşlardan ayırt edilebilmesi için "Daimi diplomatik uçuş izni ve numarası" verilecek. Katar uçakları havadan tehlikeli madde ve mühimmat da atabilecek.

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Katar, Körfez'de bir yarımadadır ve yıllardır 50 bin Amerikan askerinin bulunduğu askeri bir üs durumundadır. Katar merkezli El Cezire televizyonu da Arap Baharı projesinin uygulanması ve daha sonra Suriye'nin iç savaşa sürüklenmesinde kullanıldı.

Görevi Suriye devleti aleyhine haber uydurmak olan "Beyaz Baretler" adlı istihbarat organizasyonu üyeleri, arama kurtarma eğitimlerini Türkiye'de, senaryo yazmak ve çekim yapmak gibi eğitimleri de Katar'da aldı. "Beyaz Baretler"i organize eden İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da öldürüldükten sonra bu örgütün adı duyulmaz oldu.

Diyeceğim o ki Katar, askeri olarak ABD'nin, siyasi olarak İngiltere'nin kontrolünde bir ülkedir.

Öyleyse ABD ve İngiltere'nin bilgisi ve onayı olmadan Katar savaş uçaklarının Türkiye'ye gönderilmesi mümkün müdür?

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Bazıları, gerekçe olarak, Fransız Mirage ve Rafale uçaklarının, Ege'de sıcak bir savaş hainde Türkiye tarafından kullanılabileceğini belirterek, yapılan işin doğru olduğuna dair yorumlar yapıyor ama ABD'nin isteğiyle Arap Baharı'nı İstanbul'dan organize eden AKP iktidarının, Suriye'de iç savaşı başlatmak için ordu kurduğu, eğittiği ve silahlandırdığı da biliniyor... Bu itibarla, Katar'ın elindeki Mirage ve Rafale uçaklarının, Türk Hava Kuvvetleri tarafından bir kriz anında kullanılması, ancak ABD'nin izniyle mümkündür!

Rusya'dan S-400 aldı diye Türkiye'yi F-35 projesinden atan, yerine F-16 da vermeyen ABD, Ege'de bir savaş çıkarsa, Türkiye Yunanistan'a karşı kullansın diye Katar'ın elindeki modern savaş uçaklarının Türkiye'ye gönderilmesine izin verir mi?

ABD bu izni verdiyse, Erdoğan neden NATO üyesiyken Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelikten bahsetsin?

Yoksa Türkiye'nin, NATO'dan atılması mı söz konusudur? Kamuoyuna bilgi verilmelidir...