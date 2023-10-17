Atilla Yeşilada yatırımcıları uyardı: Sonu çok kötü olacak

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, yaşanan halka arz furyası için yatırımcıları "Bu işin sonu çok kötü" uyarısında bulundu.

Atilla Yeşilada yatırımcıları uyardı: Sonu çok kötü olacak

Borsa son aylarda ani yükselişlere şahit oluyor. Bireysel yatırımcı sayısının 8 milyonu geçmesiyle birlikte peş peşe halka arzların yaşandığı Borsa İstanbul'da, gün aşırı yeni rekorlar gelmeye devam ediyor.

Gerçekgündem'de yer alan bilgilere göre, 3 Ekim tarihi itibarıyla 8 bin 562 puana ulaşarak tarihinin en yüksek kapanışını yapan BIST100 endeksi, İsrail ve Filistin arasında yaşanan olayların ardından sert bir düşüşle karşılaştı.

MERKEZ BANKASI KARARLARI SONRASI ÇIKIŞLAR HIZLANACAK

Borsada acemi yatırımcı sayısının hızla çoğalmasına işaret eden ekonomist Atilla Yeşilada, gelecek aylarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) parasal sıkılaşma sürecine devam etmesi ve yeni faiz kararları alması halinde borsadan çıkışların çok sert olacağını iddia etti.

Uzman isim, ilk sert düşüşte acemi yatırımcının korkuya kapılarak kaçmaya çalışacağını ve bu durumun borsadaki çöküşü daha da hızlandıracağını belirterek, borsada yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

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"TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL BİR MANİ YAŞANIYOR"

Borsa İstanbul'u bireysel yatırımcılara açma düşüncesi korkunç bir fikirdi. Halka arz edilen şirketler arasında kurumsal yapısı sağlam, benim de müşterisi olduğum ve takdir ettiğim şirketler de bulunuyor. Ancak tek bir halka arza 4.3 milyon insanın katılması akıl ile izah edilebilecek bir durum değil.

Şu anda Türkiye'de toplumsal bir mani yaşanıyor. Bu durum ABD'lilerin söylemi ile 'Feeding Frenzy' yani köpekbalıklarının kan kokusuna gelip, birbirlerini parçalama hikayesine dönüşecek. Bu yüzden borsadan çok korkuyorum.

BORSANIN EN BÜYÜK TEHLİKESİ BU

Diyebilirsiniz ki "Halka arzlara katılabileceğiniz bütçe zaten sınırlı. O kadar para kaybolsa da bir şey olmaz..." işte bu çok yanlış bir bakış açısı. Çünkü, o kişi halka arzda mal bulamadım mı ikinci piyasaya saldırır. Bireysel yatırımcının zaten borsaya sokulması çok kötü bir fikirdi. Korkunç kötü bir fikirdi ve bu şekilde azgın bir katılım furyası yaşıyoruz.

Yapmayın Allah rızası için. Bu işin sonu çok kötü. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde böyle gelişigüzel borsada talep patlaması yaşanmaz. Kimseye borsadan uzak durun demiyorum ancak illa borsada alım yapacaksanız en azından şunlara dikkat edin...

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