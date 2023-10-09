Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!

İsrail Filistin savaşı öyle komplike bir yapıda tezahür ediyor ki insan hangi açıdan değerlendireceğini şaşırıyor!

Bir tarafta elinde hiçbir gücü olmamasına karşın İran’dan aldığı gazla İsrail’e savaş açan Hamas var diğer tarafta ise, Filistin’de sivil halka senelerdir zulmeden İsrail!

Birinin atası Hz. İsmail, diğerininki ise Hz. İshak, dedeleri ise Hz. İbrahim!

İki üvey kardeş, senelerdir savaşıp duruyor, olan sivil masum halka, el kadar bebelere oluyor!

Birbirlerine canilik anlamında da o kadar benziyorlar ki “Hık demiş burnundan düşmüş” deyimi tam olarak bu toplumlara uyuyor!

Bir tarafta Hamas, savaş ganimeti olarak gördüğü masum sivil kadınları kaçırıyor soyuyor ve Allahü Ekber nidalarıyla teşhir ediyor, diğer tarafta İsrailliler de öldürülmüş Filistinlilerin cesedine işkence yapıyor, suratlarına idrarlarını yapıyor!

Peki bölgede yaşanan çatışmalar Türkiye’yi ne kadar ilgilendiriyor?

Uluslararası İlişkiler perspektifinden bakacak olursak denge politikası izlememiz gerektiği su götürmez bir gerçek!

Bunun dışında hiçbir adım atmamıza gerek yok!

Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan da çatışmalara yönelik ilk açıklamasında “İtidal” çağrısı yaptı!

Kendilerini solcu olarak tanımlayanlarda dahil muhalefet ise, insanlık suçu işleyen Hamas’ı ve Filistin’i destekleyen açıklamalar da bulundu!

Tam bir akıl tutulması!

Solu sağa çekiştirmenin derdine düşen muhalefeti de anlıyoruz!

Türkiye’de seneler içinde “ümmetçilik” adı altında öyle bir Arap sevici kitle oluştu ki, onları kızdırmak istemiyor muhalefet!

Çünkü bu kitle kendilerinden olana dahi acımıyor!

İsrail Filistin çatışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan ve Hamas’ı eleştiren AKP’li Bülent Arınç’ın başına gelenler ortada!

Ne dedi Arınç?

“Yanlışlık şurada; senin ne gücün var? Senin gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz, senin teknik aletlerini, ihtiyaçlarını dışarıdan karşılıyoruz. Sen 2 tane uydurma füze atıyorsun, İsrail'de sinek vızıltısı gibi geliyor ama onlar diyor ki ‘Hamas bize hücum etti’, senin başına bomba yağdırıyor. Sana olan oluyor ve sen onlara haklılık payı kazandırıyorsun”

Şimdi bu sözlerin hangi biri yanlış?

Hiçbiri!

Ancak Arınç bu ümmetçi cenah tarafından linç edildi adeta sosyal medyada!

Doğruyu, hakikati konuşmak da suç sayılmaya başlandı!

Bu cenahın istediği tek bir şey var o da koşulsuz şartsız “din kardeşlerimizi” desteklemek!

Bu arkadaşların bilmediği bir şey var o da devletlerarası ilişkiler böyle yürümüyor ne yazık ki!

Uluslararası hiçbir platformda bizi desteklemeyen, Dağlık Karabağ’da Ermenileri, Kıbrıs’ta Rumları destekleyen Filistin’i biz neden destekleyeceğiz?

Topraklarını PKK’ya açan, ASALA’nın kuruluşuna destek olan Filistin’e neden destek olacağız?

Binlerce Türk vatandaşının şehit edilmesinde parmağı olan bu örgütleri destekleyen Filistin’e biz sadece aynı Allah’a inanıyoruz diye mi destek vereceğiz?

Onlar neden hiçbir davamızda “din kardeşleri” olan Türklerin yanında yer almıyor?

Filistin bizim desteğimizi istiyorsa, Türk’ün yanında saf tutmayı öğrenmeli!

İran’ın gazıyla İsrail’e savaş açan Hamas aradığı yardımı Türkiye’den değil, onları gaza getirenlerden istemeli!

Bu savaşta ölecek olan binlerce masumun, sivilin ahı İsrail’in yanında Hamas’ın da üzerinedir!

Biz insanlıktan yana olmaya devam edeceğiz!

Masumlardan yana olmaya devam edeceğiz!

Bizimle aynı safta yer almaktan imtina edenlerle biz de saf tutmayacağız!