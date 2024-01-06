Turkovac aşısını üreten firmaya verilen milyarlar!

Korona virüs salgınına karşı Türkiye’nin aşı maliyetini yüzde 50 oranında azaltacak denilerek pazarlanan bir yerli aşımız vardı adı Turkovac!

125 milyon doz aşıda Türkiye’nin 17 milyar lira maliyetini 8-9 milyar liraya düşüreceği söyleniyordu bu aşının!

Yerli aşımız ilk olarak Koçak Farma’nın Tekirdağ tesislerinde üretildi!

CEO Hakan Koçak, aylık 20 milyon doz aşı üretebileceklerini söyledi hatta!

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendel ve ekibi tarafından geliştirilen aşı, Koçak Farma tarafından ticarileştirilmişti!

Üretim üniversite bünyesinde yapılamıyordu çünkü, yeterli kapasitede üretim yapacak merkezi yoktu üniversitenin!

Bir merkez inşasına başladılar ancak son haberlere göre onun da Ekim 2024’te bitmesi planlanıyor!

Daha sonra ne oluyorsa üretim işi Koçak Farma’dan alınıyor ve Dollvet Biyoteknoloji’ye veriliyordu!

Dollvet tartışmalı bir kurum çünkü insan aşısı üzerine hiç deneyimi olmayan ürettiği hayvan aşılarıyla tanınan bir firma!

Hayvan aşısı üzerine uzman olan firmaya insan aşısı üretimi işi verilmişti!

Firmanın sahibi kim dersiniz?

Şirket 2002’de Abdulkadir Göncü, Fethi Göncü, Eyüp Sabri Göncü, Eyüp Sabri Ertekin, Mehmet Ertekin, Gülçin Ertekin ve Emine Yıldız tarafından kuruluyor!

2015 yılına gelindiğinde ise şirketin ortakları hisselerini Eyüp Sabri Göncü’ye devir ediyor, Göncü şirketin tek sahibi oluyor!

2018’de Eyüp Sabri Göncü, AKP’den milletvekili aday adayı oluyor!

2020’ye gelindiğinde ise, şirketin kurucularından Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eyüp Sabri Ertekin, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası alıyor. Ertekin daha sonra tahliye ediliyor!

Bir diğer ortak Abdulkadir Göncü ise Urfa’da, "FETÖ Ana Davası" olarak bilinen davada yargılanıyor, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Göncü, tutuksuz olarak geldiği bir sonraki duruşmada tutuklanıyor!

Dönelim Turkovac aşısı üretim sürecine!

Dollvet 24 Aralık 2021’de “Dollvet’in Gururu, Türkiye’nin Gururu” sloganıyla ilk parti Turkovac aşılarının üretildiğini ve dağıtıldığını duyuruyor!

Firmanın kaç doz üretim yaptığı, firmaya bunun karşılığı olarak devletin kasasından ne kadar para ödendiği bilinmiyor!

Aradan geçen 2 senede bu firma toplam kaç doz aşı üretti ve bu firmaya milletin cebinden kaç para ödendi bilen yok!

Üretilen aşıların ne kadarı insanlara uygulandı?

Ne kadarının depolarda son kullanma tarihi geçti?

Milletin kaç milyar lirası çöpe atıldı?

Bu konuları CHP Milletvekilleri Mühip Kanko ve Murat Emir de gündeme getirdi, soru önergesi verdi ama sorular yanıtsız kaldı!

Kurucuları arasında FETÖ’den yargılananların olduğu Dollvet Firması’na bu milletin emeği, alın teri olan kaç milyar lira kaynak aktarıldı?