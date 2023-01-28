Berdan Mardini'nin yemek yeme videosu olay oldu. Açlığa dayanamadığı için survivor yarışmasını terk etmişti.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023'te en iddialı isimlerden biri olan Berdan Mardini, daha ikinci haftada pes ederek yarışmadan çekilmişti.

Açlık ve sıcağa dayanamayarak Survivor 2023'ten çekilen Berdan Mardini, Türkiye'ye gelir gelmez kendini yemek yemeğe verdi. Mardini öyle bir yemek yedi ki sosyal medyanın diline düştü.

NE VARSA SİLDİ SÜPÜRDÜ

Ülkeye ayak bastığı andan beri yemek yiyen Mardini, iştahıyla herkesi şaşkına çevirdi bir haftalık Survivor macerasında 6 kilo veren Mardini, "15 günlük süre zarfında 6 kilo verdim. Anamın yemeklerine hasret kaldım" dedi.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Ailesi tarafından sevdiği yemeklerle karşılanan Mardini, verdiği kiloları almak için günlerdir sık sık yemek yiyor. O anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Mardini'nin iştahlı şekilde yemek yediği anlar ise sosyal medyanın diline düştü.

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