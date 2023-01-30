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Berdan Mardini New York’ta bakın ne yaptı. Survivor macerası erken bitmişti

Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor yarışmasından sağlık nedenleri yüzünden çekilen şarkıcı Berdan Mardini, New York’a gitti. 

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 12:24
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Survivor macerası erken bitmişti! Berdan Mardini New York’ta bakın ne yaptı

Berdan Mardini New York’ta bakın ne yaptı. Survivor macerası erken bitmişti
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Sağlık problemleri nedeniyle Survivor yarışmasından çekilen şarkıcı Berdan Mardini, ayağının tozuyla New York’a uçtu. 

Survivor’a veda etmesi sonrası soluğu New York’ta alarak arkadaşlarıyla bir araya gelen Berdan Mardini, yoğun konser maratonu öncesi kendisine zaman ayırarak ufak bir kaçamak yaptı.

Mardini’nin New York Times meydanında çekilen fotoğrafları ise olay oldu. 

Reklam çekimlerini andıran fotoğraf karelerinde giyim kombini ve sakallı imajıyla göz kamaştıran Berdan Mardini, tüm dikkatleri üzerine topladı.


 

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