Tuzla'daki Atatürk düşmanı teğmenlerin yeni skandalları ortaya çıktı. 2024 Türkiye'sinde ibretlik TSK görüntüsü

Geçtiğimiz 10 Kasım Atatürk’ü anma törenlerinde Tuzla Piyade Okulu’nda bir grup tarikatçı teğmen, kendilerine verilen Atatürk fotoğraflarını buruşturup takmamış, bu skandal sonrasında ise Atatürkçü teğmenler duruma tepki göstermiş ve aralarında kavga çıkmıştı.

2024’ün Türkiye’sinde askeri okullara halen tarikatların yuvalanmasının yanı sıra meydana gelen skandal ile alakalı yeni gelişmeleri ünlü polis muhabiri Toygun Atilla’nın Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Patronlar Dünyası ortaya çıkardı.

Toygun Atilla, Tuzla Piyade Okulu’nda yaşanan skandalların bunlarla sınırlı olmadığını, tarikatçı teğmenlerin, kendi aralarında HUBİFUULLAH isimli bir Whatsapp grubu kurdukları ve grubun açılışında “Vatana, milletimize, davamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandığı soruşturma dosyasına girdi.

Toygun Atilla’nın konu hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

“15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişiminden tam 8 yıl sonra 2024 Türkiyesi'nde yaşanan kavga TSK'daki son durumu da ortaya koyması açısından ibret verici.

10 Kasım 2024'te yaşanan o ibret verici, vahim olayın diyaloglarını Tuzla Piyade Okulu'ndaki teğmenlerin soruşturma raporuna yansıyan sözlerini ortaya koyarak yorumsuz olarak vereceğiz.

Takdir kamuoyunun...

HER ŞEY 10 KASIM'DA BAŞLADI

Her şey 10 Kasım 2024'te Tuzla Piyade Okulundaki Atatürk'ü anma töreninde başladı.

Piyade Teğmen Abdulaziz Altun'un Atatürk fotoğrafını takmadığını fark eden Piyade Teğmen Adem Kaan Şahin'in kendisine Atatürk fotoğrafını neden takmadığını sorması üzerine olaylar gelişti.

Önce Atatürk fotoğrafı olmadığı için yakasına takmadığını söyleyen Teğmen Abdülaziz Altun, kendisine fotoğraf verilmesine rağmen bu kez de iğnesi olmadığı için fotoğrafını takmadığını belirtti.

Olaylar bundan sonra daha da gerginleşti. Törenin bitmesinin ardında kavga koğuşlara taşındı.

ATATÜRK'Ü SEVMİYORUM

Abdülaziz Altun, koğuşta tartıştığı arkadaşlarına önce iğnesi olmadığı için Atatürk fotoğrafını takmadığını sonrasında ise ısrar edildiği için inatlaşarak fotoğrafı takmadığını söyledi.

Sonrasında ise konu Atatürk sevgisine evrildi.

Abdülaziz Altun, "Atatürk'e saygı duyuyorum" diye yanıt verse de, bir süre sonra, "Atatürk'ü sevmediğini" söyledi.

Tuzla Piyade Okulu bu andan sonra "tarikatçı" ve "Atatürkçü" teğmenlerin kavgasına şahitlik edecekti.

HUBİFUULLAH DAVASI

Öğrencilerin yaptığı tartışmadan ve soruşturma dosyasına giren ayrıntılardan ortaya çıktı ki,

Tuzla Piyade Okulu'ndaki 42 öğrenci "Hubifuulah" adında bir Whatsapp grubu kurmuşlardı.

Bu grupta, Arapça başlıkla yazılmıştı.

Whatsapp grubu "Vatana, milletimize, davamıza hayırlı olsun " başlığı ile açılmıştı.

Peki, "davaları neydi?"

Tuzla Piyade Okulu'ndaki bir grup teğmen Atatürk rozeti takmayan piyade üsteğmen Abdülaziz Altun'a bunun yanıtını sorduklarında şu cevabı aldılar: "Bu adı internetten buldum. Allah adına sevmek demektir"

ATATÜRK'E TAPMAMAM ZORUNUZA MI GİDİYOR?

Sonrasında bir grup Teğmen 405 numaralı koğuşun kapısına 3 Atatürk fotoğrafı astı.

Bu fotoğrafları kapıda gören teğmen Muhammed Furkan Şahin ise söküp, buruşturarak cebine soktu.

Duruma müdahale eden Teğmen Recep Ayar; "Hiç mi saygın yok Atan'a" dedi.

Teğmen Muhammed Furkan Şahin'in yanıtı ise, "Sizin gibi putlaştırıp tapmadığım için mi zorunuza gidiyor" oldu.

Diğer Teğmenler yanıt verdi: "Bizim kimseyi putlaştırıp taptığımız yok. Bu ülkenin kurucusuna saygı duymak zorundasın"

Teğmen Muhammed Furkan Şahin, 1923'e kadar Atatürk'e saygı duyduğunu sonrasında ise bu saygıyı duymadığını ifade ederek, "1923 sonrası dini yozlaştırdı. Arapça olan dinin dilini Türkçe'ye çevirdi. Kuran'ın Türkçe olarak mealinin yazılması yanlıştı"

Bu sözler ortamı iyice germişti.

APOLETİNİ SÖKTÜLER

Koğuş içinde arbede yaşanırken Teğmen Recep Ayar, Muhammed Furkan Şahin'in kamuflaj elbisesinin kolundaki Türk bayraklı apoleti sökerek, "Sen bunu takmayı hak etmiyorsun" dedi.

Olaylar bundan sonra Muhammet Furkan Şahin'in Tuzla Polis Karakolu'na giderek kendisine tepki gösteren Teğmenlerden şikayetçi olması ile dava konusu haline geldi.

SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ SES KAYDI

Soruşturma dosyasına giren bir ses kaydında Muhammet Furkan Şahin'e tepki gösteren Teğmen Bekir Yıldırım'ın sözleri ise şöyleydi: "Ben Bekir Yıldırım. Macit bu ses kaydını O evladına iletmeni rica ediyorum. Madem kendi gelip gruba yazmıyor.

Galeyana getirdiği adamlardan biri benim. Kendisi tam bir O... çocuğudur, tarikatçıdır. O s....min... gurubunu açarken, ilk mesajı "Davamız hayırlı olsun" Neymiş o davası ? Allah rızası için namaz kılmak mı ?

Bu bir...

İkincisi Harp Okulunda toplu namaz kılmanın yasak olduğunu bilmiyorlar mı ? Bunu bile bile yapıyorlar.

Üçüncüsü en yakın arkadaşlarından biri Muhammed Furkan Şahin, aramada Kadir Mısırlıoğlu'nun o O... çocuğunun kitabını yakalattığında neden tepki koymadılar.

Dördüncüsü aynı Muhammed Furkan Şahin ve kendileri Nurcuların, Süleymancıların, dini kitapları olan Risale-i Nur'dan Whatsapp paylaşımları yaparlarken akılları neredeydi.

Bugüne kadar 23.Bölük 1.Takım bilir ki, Muhammed Furkan Şahin, Furkan Akyüz, o ....çocuğu Abdülaziz Altun, bu üçü neden İzmir Marşını, Atatürk'Ü gençliğe marşını bir defa dahi söyleyemediler. Şimdi o.... çocukluğu yapmasın, anasını s..... dava etmezse anasını s....."

RİSALE-İ NUR PAYLAŞIMLARI

2024 Türkiyesi nde Tuzla Piyade Okulu'nda yaşananlar böyleydi.

Bir tarafta tarikat bağlantılı, whatsapp gruplarında Arapça isimlerle, "davaları" için grup kuran, Risale-i Nur paylaşımı yapan Nurcu, Süleymancı teğmenler bir tarafta da onlarla mücadele eden başka teğmenler...

TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin durumu 18 Ocak'ta Kara kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşülmüş, 7 teğmen TSK'dan ihraç edilmişti.