Tutuklu gazeteci Tolga Şardan’dan mesaj ‘Gazeteciliğin gereğini yaptım. Yine olsa yine yaparım’

Tutuklanan gazeteci Tolga Şardan, avukatı aracılığıyla bir mesaj göndererek, “Ben sadece gazeteciliğin gereğini yaptım. Yine olsa yine yaparım. Bu tutuklamanın Cumhurbaşkanının talimatıyla olduğunu da düşünmüyorum. Bu başsavcının kişisel hırsı nedeniyle yaptığı bir tutuklamadır” dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tutuklu gazeteci Tolga Şardan’dan mesaj ‘Gazeteciliğin gereğini yaptım. Yine olsa yine yaparım’

MİT raporu yazısı gerekçe gösterildi

Şardan, yayımlanan “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu 'yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklandı. Yazısında, MİT’in yargıda FETÖ ile mücadele için hazırladığı raporun içeriğine yer veren Şardan, raporda 3 bin 500 hakim ve savcının FETÖ ile bağlantılı olduğunun belirtildiğini iddia etmişti.

Avukatından ziyaret

Şardan’ın avukatı Suna Öztaşdönderen, cezaevinde Şardan’ı ziyaret etti. Öztaşdönderen, Şardan’ın mesajını BirGün’le paylaştı. Şardan, mesajında şunları söyledi:

“Hırsımdan ağladım. Üzüldüğümden değil. Bunun bir siyasi meseleye dönüşmesini de istemiyorum. Bu ülkenin sorunu. Bu bir gazetecilik meselesi. Şardan’ın şahsi mesele değil. Ben çıkınca yazmaya devam edeceğim tabii ki. Yazdığımın doğruluğuna da güveniyorum.”

Başsavcının kişisel hırsı

Şardan, tutuklamayla ilgili olarak şöyle devam etti:

“Bu tutuklamanın Cumhurbaşkanının talimatıyla olduğunu da düşünmüyorum. Bu başsavcının kişisel hırsı nedeniyle yaptığı bir tutuklamadır. İçişleri Bakanlığınca bir temizlik operasyonu başladı bunun yargı ayağının da mutlaka olması gerekiyor. Ali Yerlikaya operasyonlara başladı güvenliği sağlamak için, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ‘artık gri listedeyiz ülkenin istikrarının sağlanması gerekiyor’ diye düğmeye bastı. Bu sebeple ne olursa olsun bunların devamının geleceğine inanıyorum.”

İtiraz süreci

Öztaşdönderen, karara hemen itiraz etmeyeceklerini belirterek, “Tanık beyanlarımızı hukuki değerlendirmeleri yapmak adına toplantılar yapacağız. Ondan sonra itiraz yapacağız” dedi.

Öztaşdönderen, suçun hiçbir unsuru gerçekleşmediğini de vurgulayarak, “Dünyanın neresinde görülmüş haberleri yazar yazmaz kaynakların açıklanması. Gazeteci dünyanın genelinde kaynaklarını açıklamaz. Sadece Tolga Şardan değil ülkemiz de zorlu bir süreçten geçiyor. Tolga abi yine yazacak yine kızdıracak. Hakkında yine davalar açılacak ama yazdığı için tutuklanmayacak. Bizler yine müdahil olarak katılacağız ama duruşmalardan sonra evimize gideceğiz. Demokratik hukuk devleti yapısı gereği olması gereken de budur” diye konuştu.

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