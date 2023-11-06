Son dakika... Tahliye edilen Tolga Şardan'dan ilk açıklama: Sadece gazetecilik yaptım sözlerimin arkasındayım

Gazeteci Tolga Şardan, ''MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanmıştı.

Şardan’ın avukatları bugün tutuklama kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Şardan hakkında yurtdışı çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verdi. Şardan, kararın Cezaevine gönderilmesi sonrasında işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SADECE GAZETECİLİK YAPTIM, YAZDIKLARIMIN ARKASINDAYIM"

Şardan, tahliye sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Sadece gazetecilik yaptım, halkı bilgilendirmeye çalıştım. Yazdıklarımın da arkasındayım. Önümüzdeki günlerde sürecin nasıl işleyeceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.