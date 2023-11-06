Son dakika… Gazeteci Tolga Şardan’a tahliye kararı

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanan gazeteci Tolga Şardan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika… Gazeteci Tolga Şardan’a tahliye kararı

''MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanan gazeteci Tolga Şardan, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ekim 2023 günü bir internet haber sitesinde Tolga Şardan tarafından kaleme alınan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazı içeriğinde TCK'nın 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu gerekçesiyle Tolga Şardan hakkında resmen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

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