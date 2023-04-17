Kansere karşı koruyor. Cildi güzelleştiriyor. Mısır'da şifa kaynağı olarak görülüyordu Tutankhamun'un mezarında bulundu

Eski Mısır'da şifa kaynağı olarak görülen ve Tutankhamun'un mezarında bulunan susamın faydaları dikkat çekti.

Kansere karşı koruyor. Cildi güzelleştiriyor. Mısır'da şifa kaynağı olarak görülüyordu Tutankhamun'un mezarında bulundu

Editör: Özge Ceren Çimen

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan susamın faydaları dikkat çekti.

Kansere karşı koruyan susam cilt parlaklığı ve saç uzaması için gerekli kompleks B vitaminlerini içermesiyle cildi güzelleştiriyor.

SUSAM NEDİR?

Susam, Pedeliaceae familyasına ait, Sesamum cinsinden anavatanı Afrika olan çiçekli bir bitki türüdür. Afrika'da çok sayıda vahşi akrabası vardır ve Hindistan'da ise daha az sayıdadır. Dünya'da tropik bölgelerde yaygın olarak doğallaştırılmış ve tohum kapsüllerinde yetişen yenilebilir tohumları için yetiştirilir.

SUSAMIN FAYDALARI

-Cilt parlaklığı ve saç uzaması için gerekli kompleks B vitaminlerini içerir.

-Susam yağı düzenli kullanıldığında cilt kanseri riskini azaltabilir.-Cinsel problemlerde kansere kadar

birçok sağlık sorununda etkili sonuçlar sağlayor.

-Kolesterol üretimini engelleyen fitosteroller içerir.

-Sesamol adı verilen antioksidan ve iltihap karşıtı bileşik sayesinde aterosklerotik lezyonları önleyerek kalp sağlığına fayda sağlar.

- Susam stres giderici mineraller olarak bilinen kalsiyum ve magnezyum içerir. Ayrıca sakinleştirici vitaminler de içermektedir. Bu sayede ruh halini iyileştirir, ağrıları azaltır ve derin bir uyku çekmenize yardımcı olur.

-Siyah susam demir bakımından çok zengindir. Halsizliği ve kansızlığı olan kişilere siyah susam önerilir.

-Eklem, kemik ve kan damarlarının güçlenmesine destek olur.

SUSAM NASIL KULLANILIR?

En yaygın kullanım alanı sevilen yemeklerin üzerine serpiştirmektir. Ekmek ve kek yapımında veya salatalarda değerlendirilebilir.

Herhangi bir alerjiniz yoksa günde 1 silme yemek kaşığı susam kullanımı uygundur.

Çiğ tohumları çiğnemek en fazla fayda sağlar fakat sindirim bozukluğu yaşayanlar kolay sindirim için susamı geceden ıslatarak veya suda 4-5 saat bekleterek tercih edebilir. Hafifçe kavurmak veya dövmek de iyidir.

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