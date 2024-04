Tuzlaspor 10 kişiyle fark attı

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında küme düşmesi kesinleşen Giresunspor ile alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Tuzlaspor karşılaştı.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Tuzlaspor 3-0 kazandı.

Goller; 23. dakikada Luka Stankovski, 90+2'de Enishan Ceylan kendi kalesine ve 90+4'te William Togui'den geldi.

Tuzlaspor'da Sadık Baş, 64. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Tuzlaspor puanını 31'e yükseltip ligde kalma umutlarını artırdı.

Giresunspor 7 puanda kaldı.

Bitexen Giresunspor: 0 - Tuzlaspor: 3

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kadir Akıllı, Kürşathan Akın

Bitexen Giresunspor: Gökhan Cörüt, Arda Kılıç (Dk. 70 Muhammet Turhan), Kadir Seven, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç, Ertuğrul Şenlikoğlu, Şahin Dik (Dk. 90 Ali Emrah Akçay), Enishan Ceylan, Furkan Kütük (Dk. 86 Furkan Arda Kabaca), Talha Ülvan, Kasım Alperen Köşker (Dk. 70 Mert Han Kurt)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Sadık Baş, Gökhan Akkan, Bakhtiyar Hasanalizada, Çağrı Giritlioğlu, Stankovski (Dk. 75 Muhammed Akarslan), Bangoura (Dk. 86 Awuku), Hikmet Çiftçi, Togui, Aminu Umar (Dk. 75 Novikovas), Mamba (Dk. 69 Mehmet Coşkun)

Goller: Dk. 23 Stankovski, Dk. 90+2 Enishan Ceylan (kendi kalesine), 90+4 Togui (Tuzlaspor)

Kırmızı Kart: Dk. 64 Sadık Baş (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Anıl Yiğit Çınar, Dk. 66 Ertuğrul Şenlikoğlu, Dk. 70 Faruk Can Genç (Bitexen Giresunspor), Dk. 90 Bakhtiyar Hasanalizada (Tuzlaspor)