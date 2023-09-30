Tuzlasporlu futbolcu Gana'da rehin kaldı

Editör: Fatma Demirkaya

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, futbolcusu Philip Gameli Awuku'nun Milli Takım için gittiği ülkesi Gana'da rehin kaldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuza vize verilmediği için Gana'da rehin kalmıştır.

Tuzlaspor A.Ş. lisanslı futbolcumuz Philip Gameli Awuku Gana Milli Takımı'na davet edilmiş fakat Milli Takım maç arasının ardından Gana Türk Büyükelçiliği tarafından ülkemize geri dönüşüne izin verilmemiştir.

Neden vize verilmemiştir? Vize verilmemesinin bir açıklaması var mıdır? Mağduriyetimiz büyükelçilik mi karşılayacak? Telefonlara cevap verilmemiştir.

Futbolcumuz 15 gün içerinde 3 resmi maçta oynayamamıştır. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli bilgi verilmiş olup futbol federasyonumuz neden sessiz kalmıştır?

Gana büyükelçiliğine gerekli evrakları göndermiş bulunmaktayız. Kulübümüzün mağduriyetinin giderilebilmesi noktasında gerekli mercilerin harekete geçmesini bekliyoruz."