Şike ve yasa dışı bahis iddiaları 2 gazeteciyi rahatsız etti! Canlı yayında Murat Ağırel'i ölümle tehdit ettiler

Tuzlaspor’daki şüpheli bilet satışlarını, Bulgaristan merkezli yasa dışı bahis ile buna bağlı şike iddialarını gündeme getiren Gazeteci Murat Ağırel, Taktik Mania Plus adlı YouTube kanalında program yapan Milliyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Nevzat Dindar ve Alper Mert tarafından tehdit edildi.

Ağırel, Tuzlaspor’un 8 oyuncusunu da aynı anda transfer eden Eyüpspor’un Galatasaray Kongre Üyesi aynı zamanda Başkanı Murat Özkaya hakkındaki iddiaları yazmıştı.

Bunun üzerine Galatasaraylı taraftarlar da Ağırel hakkında linç kampanyası başlattı.

SKANDAL SÖZLER

Programın yorumcularından Nevzat Dindar, “Murat Ağırel, ayağını denk al. Açık ve net söylüyorum. Gazetecilik yap, amenna. Bu yönünü kimse eleştiremez. Ama yaptığın son dönemdeki paylaşımlar ve Galatasaray’ı işin içine çekme çaban yakışıksız. Cumhuriyet’i kullanman da kabul edilebilir değil” şeklindeki skandal ifadeleriyle dikkat çekti.

DAHA DA İLERİ GİTTİLER

Programda daha da ileri giden Alper Mert ise Ağırel’e seslenerek, “Bunu senden isteyenlere gerekli duruşu sergilemeni bekliyoruz. Belli ki bunu senden isteyenler var. Son bir şey söyleyip kapatıyorum. Arkadaşlar unutmayın, evden Galatasaray’ın cenazesi diye gidersiniz, Galatasaray bir bakmışsınız sizin selanızı okutuyor” diye konuştu.

AĞIREL YANIT VERDİ

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Murat Ağırel ise şu paylaşımda bulundu:

Gördüğümü yazarım, araştırıp anladığımı anlatırım. Kimseye de sormam. Kovulurum yine yazarım,anlatırım. Kağıdım kalmaz duvara taşa yazarım. Ben gazetecilikten hiçbir güç karşısında boyun eğmeden gerçeği anlatmayı anlıyorum. Gel gör ki sonunda canlı yayında ölümle tehdit ediliyorum. Hodri meydan. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Sizin bir hesabınız varsa milletin de hesabı var.