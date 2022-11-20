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TV100'de Ali Erbaş tartışması: Benim için yok hükmünde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Ümraniye’deki bir camii açılışındaki “Ezan okunduğunda gençler okuldaysa bu doğru değil. Ezan okunduğu zaman gençlerimiz gitsin” ifadeleri gündem oldu.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 09:33
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TV100'de Ali Erbaş tartışması: Benim için yok hükmünde

TV100'de Ali Erbaş tartışması: Benim için yok hükmünde
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Tv100’de yayınlanan “Gündeme Dair” adlı programda da Erbaş’ın cami ve okul ile ilgili sözleri tartışıldı.

Tv100 yazarı Latif Şimşek, söz konusu Erbaş’ın ifadelerini değerlendirerek “Diyanet İşleri Başkanı’nın gençlerden camiye gelmesini istemesinden daha doğal ne olabilir” dedi.

Şimşek’in bu sözleri üzerine Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin söz alarak şunları söyledi:

“Öyle bir şey yok. Diyanet istediği kişiyi camiye davet edebilir. ‘Ezan okunduğunda gençler okuldaysa bu doğru değil. Ezan okunduğu zaman gençlerimiz gitsin’ diyor. Cuma günü resmi tatile dönsün. Ali Erbaş, siyasetin tam da göbeğindedir. Buluşur Diyarbakır’daki meleler ile, telefon açtırır Erdoğan ile konuşturur. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı bir parti liderinin bu kadar yanında hareket etmez. 9 Kasım’da Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmiş, 10 Kasım’da Atatürk’ü anmayan bir Diyanet İşleri Başkanı benim için zaten yok hükmündedir. MHP lideri Bahçeli’nin bile eleştirdiği, Atatürk’e lanet okuyan biri benim için yok hükmündedir”

ALİ ERBAŞ NE DEMİŞTİ

Ümraniye’de bir caminin açılışında konuşan Erbaş, şunları söylemişti:

“Camilerimizi gençlerimizle çocuklarımızla süslemeyiz. Ellerinden tutup onları camiye getirmeliyiz. Eğer okuldaysalar bu doğru değil ezan okunduğu zaman gençlerimiz gitsin. Cuma günleri 2 saat kadar izinleri var. O yaşlarda alışsınlar. Hocalarımız bütün camilerde namaz öncesi ve sonrası kuran, tefsir dersleri veriyor. Verilen emekler boşa gitmesin. Camilerimiz sadece ezan okunup namaz kılındıktan sonra kapısı kapanan yerler olmasın. İçini okul haline getirelim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, cumanız kabul olsun”

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Sivrikülah
20.11.2022 09:52
Amacının dindar değil, "dinci" yetiştirmek olduğu belli yobaz. Senin gibileri Atatürk sildi hayattan, tekrar hortlayıp çıktınız. 1500 yıl öncesini yaşamak istiyorsan o lüks arabandan in deveye bin.  
 
FG
20.11.2022 09:49
Erbaş çocukların çağdaş eğitim ile yetişmesini tabi ki istemez. Eğitilmiş gençler onlara biat etmiyorlar. Onlar cahil bir gençlik istiyor.  
 
Millet
20.11.2022 09:47
İslam'a düşmanım diyemiyorlar delikanlıca çeşitli bahaneler isimler giyimler kullanılarak kinlerini kusuyorlar.Dalikanlı olup İslam düşmanıyım desene ne geveliyorsun  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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