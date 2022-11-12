15 ilin müftüsü değişti. Diyanet'in ''Seçimlerde sahaya inin'' talimatına karşı çıkmışlardı. Diyanet'i tarikatların yönetmesinden şikayet etmişlerdi

Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazetede, 15 ilin müftüsü değişti.

Alınan bu kararın ardından akıllara "Diyanet'in, müftüleri “acele” çağırdığı bir toplantıda "seçim talimatı verdiği" iddiası geldi.

Daha öncede Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından düzenlenen ilçe müftüleri kongresinde, müftüler, çeşitli sorunlara işaret ederek 'cemaat' uyarısında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Diyanet, o toplantıda müftülere “Seçime dokuz ay kaldı, herkes sahada çalışsın” dedi. Müftüler, “Seçim propagandası mı yapacağız?” tepkisini göstermişti.

MÜFTÜLERDEN “SEÇİM PROPAGANDASI MI YAPACAĞIZ?” TEPKİSİ

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın yaptığı habere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, genellikle altı aylık aralıklarla il müftüleri toplantısı düzenliyor. Bu kapsamda, 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı ise Haziran 2022’de yapıldı. Son toplantının üzerinden iki ay geçmişken, il müftüleri, geçen hafta Ankara’ya çağırıldı. “Gündemsiz” ve “acele” şekilde 15 Ağustos’ta yapılan ve bir gün süren toplantıda, önceki toplantılardan farklı olarak basına açık bölüm ve toplantı sonuç bildirgesi yer almadı. Basına da bilgi geçilmeyen toplantıya ilişkin, “Konuşulanlardan biri dahi sızarsa hepiniz sorumlusunuz” denildiği öğrenildi.

İddiaya göre müftülere, “Seçime dokuz ay kaldı. Herkes sahaya insin, çalışma yapsın. Kazanırsak hep beraber kazanırız, kaybedersek hep beraber kaybederiz. Ev ev gezin” talimatı verildi.

Başkan Ali Erbaş’ın da “Büyük kazanımlar elde ettik. Bu kazanımları önümüzdeki seçimde kaybetmemeliyiz” dediği kaydedildi.

Söz konusu siyasi mesajların ise bazı müftüler arasında, “Bizi seçim çalışması için mi çağırdılar? Seçim propagandası mı yapacağız?” rahatsızlığına neden olduğu öğrenildi.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından düzenlenen ilçe müftüleri kongresinde, müftülerin çeşitli sorunlara işaret ettiği belirtilirken cemaat uyarısında bulunulduğu öne sürülmüştü.

MÜFTÜLERDEN DİYANET’E 'CEMAAT' UYARISI

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Diyanet 4. İlçe Müftüleri Kongresi’ni, “DİB’in Gelecek Perspektifi, Hizmetler, Hedefler, Stratejiler” gündemiyle Ankara Kızılcahamam’daki bir otelde yaptı. Kongrede, Başkan Ali Erbaş’ın da çalışmaları takip ettiği ve bazı ilçe müftüleri ile görüştüğü belirtildi. Ayrıca müftülerin de görüşlerini aktarabileceği açık kürsüler düzenlendi. Bu açık kürsü ve çalıştaylarda müftülerin çeşitli eleştirilerde bulunduğu belirtildi.

Bazı müftülerin “cemaat uyarısı yaptığı, siyaset eleştirisinde bulunduğu” öne sürüldü. İddiaya göre, Diyanet’in tarikatlara ilişkin raporunda “son derece içe kapalı yapısı bulunduğu” belirtilen Süleymancıların, “Kuran kurslarını yönettiği” belirtildi. Süleymancılar, “en tehlikelilerden biri” olarak nitelendirilirken “yönetimin Süleymancıları koruduğu, Kuran kurslarını yönettiği, müftülere bu konuda sahip çıkılmadığı, gelecekte FETÖ’den daha tehlikeli sonuçların doğabileceği” eleştirisi yöneltildi.

"MÜFTÜ ATAMALARINDA ADALETLİ DAVRANILMADI"

Ayrıca müftüler, “siyasi baskıların olduğunu” söylerken “toplumun güvenmesi, siyasetle aramıza mesafe koymamıza bağlı” değerlendirilmesinde bulundu. Dikkat çeken bir diğer eleştirinin ise “atamalara” ilişkin olduğu belirtildi. İddiaya göre, “müftü atamalarında adaletli davranılmadığı, referansı olanın isteğinin yapıldığı, referansı olmayanların atamalarında sorunlar yaşandığı” aktarıldı. Erbaş ile personel arasında tartışmaya neden olan “promosyon” konusu nedeniyle “personelin güveninin kaybolduğu”, “merkez ile taşra arasında iletişim sorunu yaşandığı, yöneticilere ulaşılamadığı” da eleştirilerin arasında yer aldığı kaydedildi.

Diyanet’in “gizli” koduyla hazırladığı belirtilen “Dini-Sosyal Teşekküller, Geleneksel Dini-Kültürel Oluşumlar ve Yeni Dini Yönelişler” başlıklı raporda, “Süleymancılar olarak anılan oluşumun son derece içe kapalı yapısı bulunduğu, bu nedenle görüşlerinin sağlıklı bir şekilde tespit edebilme imkânının bulunmadığı, faaliyetleri arasında Kuran kursları bulunduğu” belirtilmişti.

Görev yeri değişen ve yeni atanan müftülerin listesi şu şekilde:

Edirne İl Müftülüğü'ne, Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu,

Bayburt İl Müftülüğü'ne, Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin,

Kilis İl Müftülüğü'ne, Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt,

Tekirdağ İl Müftülüğü'ne, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök,

Manisa İl Müftülüğü'ne, Aksaray İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller,

Aksaray İl Müftülüğü'ne, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar,

Malatya İl Müftülüğü'ne, Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım,

Erzurum İl Müftülüğü'ne, Düzce İl Müftüsü Rüstem Can,

Düzce İl Müftülüğü'ne, Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın,

Trabzon İl Müftülüğü'ne, Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın,

Elazığ İl Müftülüğü'ne, İrfan Üstündağ,

Sivas İl Müftülüğü'ne, Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya,

Nevşehir İl Müftülüğü'ne, Uşak İl Müftüsü Kazım Güzel,

Uşak İl Müftülüğü'ne, Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır,

Erzincan İl Müftülüğü'ne, Muharrem Gül