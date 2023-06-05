Twitter çeviri özelliğini kapattı? Ücretli mi olacak

Twitter farklı dildeki tweetlerin bütün kullanıcılar tarafından okunabilmesi için çeviri özelliği sağlıyordu. Ancak uygulama sessiz sedasız çeviri özelliğini kapattı.

Twitter çeviri özelliğini kapattı? Ücretli mi olacak

Dünya çapında en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter, kullanıcıların dikkatinden kaçmaya yeni bir güncelleme yaptı. Uygulama sessiz sedasız çeviri özelliğini kapattı. Çeviri özelliğinin kapatılması ilk başta kullanıcılar tarafından bir sorun olarak yorumlandı. Ancak Twitter destek merkezine yapılan taleplere rağmen sorun hala giderilmedi. Çeviri tuşunun şu anda tüm kullanıcılar tarafından kullanılamadığı ortaya çıktı.

OTOMATİK ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Tweet gönderimi sırasında çökme sorunları yaşandığı için çeviri özelliğinin kapatıldığı öne sürülse de, bazı kullanıcılar bunun sebebinin Twitter Blue olabileceği belirtiliyor. Elon Musk'ın Twitter Blue satışı yapmak için bu özelliği Blue abonelerine özel açacağı iddia edildi.

TWITTER BLUE NEDİR?

Twitter Blue, mavi onay işaretinin yanı sıra abonelere Twitter deneyimlerini geliştirme ve özelleştirme yolu sunması olarak tanımlanıyor. Twitter'ı kişiselleştirmeye yardımcı olmak için tasarlanan sistem herkesin kullanımına sunulmadan önce en yeni özelliklere erken erişim olanağı sağlıyor.

TWITTER BLUE FİYATI NE KADAR?

Twitter Blue özelliği Web'den alındığı zaman aylık 150 TL, yıllık ise 1569,99 TL olarak satılıyor.

Telefon uygulamasında alındığında ise aylık 209 TL, yıllık ise 2199 TL'den satılıyor.

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