14 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Twitter hissedarları onayladı: Elon Musk 44 milyar dolara alabilir

Twitter hissedarları onayladı: Elon Musk 44 milyar dolara alabilir

Twitter hissedarları, yeni bir toplantı bu toplantı yaptı. Toplantının oldukça kısa sürdüğü ve sonucunda da Musk'ın uygulamayı 44 milyar Dolara satın almasında bir mahsur olmayacağı ifade edildi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 16:09
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 16:15
Takip Et

Twitter hissedarları onayladı: Elon Musk 44 milyar dolara alabilir

Twitter hissedarları onayladı: Elon Musk 44 milyar dolara alabilir
+
Aa
-

SpaceX ve Tesla'nın üst düzey yöneticisi Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma girişimi, tüm dünyada bir süre gündemde kalmıştı. Bu yaşanan satın alma-almama işleminin ardından yaşanan olaylar, tarafları dava sürecine kadar götürmüştü. Konuyla ilgili olarak Twitter hissedarları, yatırımlarının gidişatı hakkında özel bir toplantı ile bu konuyu ele aldı.

Yaklaşık yedi dakika süren özel toplantıda, hissedarlar birkaç önemli öneriyi gündemlerine getirdi. Bunlardan en önemlisi de Elon Musk’ın olası satın alma işlemi oldu. Yapılan oylama sonucunda Twitter hissedarları 44 milyar dolarlık Elon Musk satın alımını onayladığını bildirdi.
Bu oylama sonucunda, hissedarların Elon Musk liderliğine onay veriyor gibi görünmesi tarafları dava süreci götüren bir adım olarak görüldü. Musk ve Twitter, Ekim ayında Delaware Kançılarya Mahkemesi’nde düzenlenecek ilk duruşma ile karşı karşıya geleceği ortaya çıktı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
1
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
2
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
3
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
4
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
5
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
﻿NASA Ay'a uçuş için yeni tarihi açıkladı
6
﻿NASA Ay'a uçuş için yeni tarihi açıkladı
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı
7
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Kalp krizi nasıl gelir? İşte o detaylar...
﻿Kalp krizi nasıl gelir? İşte o detaylar...
﻿Kalp krizi nasıl gelir? İşte o detaylar...
﻿Tek tekerli tehlikeli şov
﻿Tek tekerli tehlikeli şov
﻿Tek tekerli tehlikeli şov
﻿Twitter hissedarları onayladı: Elon Musk 44 milyar dolara alabilir
﻿Twitter hissedarları onayladı: Elon Musk 44 milyar dolara alabilir
﻿Twitter hissedarları onayladı: Elon Musk 44 milyar dolara alabilir
﻿Fenerbahçe'nin Rennes maçı kadrosu belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin Rennes maçı kadrosu belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin Rennes maçı kadrosu belli oldu
﻿EuroLeague'nin yeni başkanı belli oldu
﻿EuroLeague'nin yeni başkanı belli oldu
﻿EuroLeague'nin yeni başkanı belli oldu
﻿60 yıllık kocasını öldüren Mevlüde Akgün’e ağır tahrik indirimi talebi
﻿60 yıllık kocasını öldüren Mevlüde Akgün’e ağır tahrik indirimi talebi
﻿60 yıllık kocasını öldüren Mevlüde Akgün’e ağır tahrik indirimi talebi
﻿AKP’li belediye başkanlarının pavyonda alem yaptığı görüntülere erişim engeli
﻿AKP’li belediye başkanlarının pavyonda alem yaptığı görüntülere erişim engeli
﻿AKP’li belediye başkanlarının pavyonda alem yaptığı görüntülere erişim engeli
﻿İzmir Bergama’da icradan satılık tarım arazisi
﻿İzmir Bergama’da icradan satılık tarım arazisi
﻿İzmir Bergama’da icradan satılık tarım arazisi
﻿İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu
﻿İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu
﻿İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu
﻿Adana yumurtalık SYDV işçi alacak
﻿Adana yumurtalık SYDV işçi alacak
﻿Adana yumurtalık SYDV işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.