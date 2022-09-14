﻿Twitter hissedarları onayladı: Elon Musk 44 milyar dolara alabilir

SpaceX ve Tesla'nın üst düzey yöneticisi Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma girişimi, tüm dünyada bir süre gündemde kalmıştı. Bu yaşanan satın alma-almama işleminin ardından yaşanan olaylar, tarafları dava sürecine kadar götürmüştü. Konuyla ilgili olarak Twitter hissedarları, yatırımlarının gidişatı hakkında özel bir toplantı ile bu konuyu ele aldı.

Yaklaşık yedi dakika süren özel toplantıda, hissedarlar birkaç önemli öneriyi gündemlerine getirdi. Bunlardan en önemlisi de Elon Musk’ın olası satın alma işlemi oldu. Yapılan oylama sonucunda Twitter hissedarları 44 milyar dolarlık Elon Musk satın alımını onayladığını bildirdi.

Bu oylama sonucunda, hissedarların Elon Musk liderliğine onay veriyor gibi görünmesi tarafları dava süreci götüren bir adım olarak görüldü. Musk ve Twitter, Ekim ayında Delaware Kançılarya Mahkemesi’nde düzenlenecek ilk duruşma ile karşı karşıya geleceği ortaya çıktı.