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Twitter'a 'benden bahsetme' özelliği geliyor

Twitter yapmış olduğu yeni güncellemeyle kimselerin sizi bir gönderiye etiketleyebileceğini, sizden bahsedebileceğini, seçebilme özelliği getirdiğini duyurdu. Şu anda test aşamasında olan özelliğin ne zaman yayına gireceğine dair açıklama yapılmadı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 14:00
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Twitter'a 'benden bahsetme' özelliği gelecek

Twitter'a 'benden bahsetme' özelliği geliyor
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Twitter, yeni sürümünde kimlerin kullanıcıyı etiketleyebileceğini kontrol etmeyi sağlayan bir özellik üzerinde çalıştığını açıkladı. Twitter gizlilik tasarımcısı Dominic Camozzi, yaptığı açıklamada bu özelliğin üzerinde şirketin çalışıldığını doğruladı ve topluluktan bu konuda geri bildirim istediğini belirtti.

Twitter, bu yeni özellik ile kullanıcıların kimlerin kendilerinden “@” ile bahsedebileceğine sınırlama getirmeye izin vereceği belirtildi. Twitter bu yolla zorbalık ve taciz kampanyalarının önlenebilir olduğunu belirtti.

Twitter’ın bu çalışması Jane Manchun Wong tarafından keşfedilmiştir. Wong tarafından yayınlanan ekran görüntüsünde, herkesin sizden bahsetmesini sınırlandırmanızı veya tamamen kapatmanızı sağlayan kontrolleri gösterilmektedir.

Twitter, kullanıcıların platformda kendileriyle etkileşime girebilecek kişilerin listesini daraltmasına izin vermeyecek. Twitter, 2020 yılında bir tweet'e yanıt verebilecek kişileri yalnızca takip ettiğiniz kişilerle ya da tweet'te bahsettiğiniz kişilerle sınırlamıştı.

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