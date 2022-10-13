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Twitter'daki güncelleme duyurulmadan kullanıcılara sunuldu. Yine sosyal medyadan tepki aldı

Twitter'da beta kullanıcılarında Hashtag'lerin artık tıklanabilir olmadığı ortaya çıktı. Kullanıcılar güncellemenin kendilerine duyurulmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 16:29
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Twitter'da Hashtag'lerin tıklanılabilir özelliği kaldırıldı

Twitter'daki güncelleme duyurulmadan kullanıcılara sunuldu. Yine sosyal medyadan tepki aldı
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Twitter'daki beta kullanıcıları Hashtag'lerin artık tıklanamadığını açıkladı. İddialara göre, Twitter hastag'i yalnızca Twitter Blue abonelerine sunmayı test ettiğini açıkladı.

Mühendis ve uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong da bu konuda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Wong Twitter’ın Hashtag'lerin kaldırılmasını test edildiğini belirtti.

Wong, bazı test kullanıcılarında Hashtag'lerin bağlantı olarak değil, düz metin olarak görüldüğünü duyurdu.

"#" sembolünün önüne boşluk bırakmadan eklenen kelime veya kelime grubuyla oluşturulan Hashtagler, anlık bilgileri kategorize etmek ve kitlelere ulaşmak için kullanılmaktadır.

Wong "Twitter, #hashtagler'in artık tıklanabilir bağlantı olmadığı bir test üzerinde çalışıyor. Bunun ne için olduğundan emin değilim" dedi.

Wong ayrıca Twitter'ın Hashtag'i yalnızca markalar için sunacağını iddia etti. Wong'un attığı Tweet'te markalara ait Hashtag'lerin yanında markayı temsil eden ikonların olduğu görülüyor. Twitter bu şekilde Hashtagler'den para kazanmayı hedeflediğinin altını çizdi.

Twitter'ın yeni testinin bir diğer amacı ise Hashtag kullanımının yalnızca Twitter Blue abonelerine özel olacağı şeklinde yorumlandı. Twitter Blue belirli ülkelerde açık ve aylık 5 dolara satılıyor.

Twitter'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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