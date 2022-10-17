WhatsApp anket başlattı: O özellik kaldırılsın mı

WhatsApp, Herkesten Sil özelliğinin kullanılması durumunda iki taraftan silinen mesajların tamamen gizli kalması için değişiklik yapmaya çalışıyor. Kullanıcılarının deneyimini artırmak ve memnuniyetini sağlamak amacıyla Twitter yapacağı yeni güncelleme için uygulamanın resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak anket başlattı.

WhatsApp kullanıcılarına, "Sizce WhatsApp üzerinde herkes için mesaj sildikten sonra “Bu mesaj silindi.” ibaresi kaldırılmalı mı? Bu durumda alıcı bir mesajı sildiğinizi göremez." dedi.

WABetaInfo yaptığı ankette bireysel sohbetler, grup ve bireysel sohbetler ve hayır şeklinde üç seçenek sundu. Hesap, seçenekler dışında isteği olan kullanıcıların ise anketin altına yorum yapmasını istedi.

İŞTE ANKETİN ŞU ANA KADARKİ ÇIKAN SONUÇLARI

Özelliğin kaldırılıp kaldırılmayacağına dair şu an için herhangi bir açıklama yapılmadı.