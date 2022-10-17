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WhatsApp anket başlattı: O özellik kaldırılsın mı

Dünyada en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Herkesten Sil özelliğinde değişiklik yapma kararı aldı. Kullanıcılarına Twitter üzerinden “Bu mesaj silindi.” ibaresi kaldırılmalı mı?" şeklinde soru sordu.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 12:30
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WhatsApp 'herkesten sil' özelliğini ankete aldı

WhatsApp anket başlattı: O özellik kaldırılsın mı
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WhatsApp, Herkesten Sil özelliğinin kullanılması durumunda iki taraftan silinen mesajların tamamen gizli kalması için değişiklik yapmaya çalışıyor. Kullanıcılarının deneyimini artırmak ve memnuniyetini sağlamak amacıyla Twitter yapacağı yeni güncelleme için uygulamanın resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak anket başlattı.

WhatsApp kullanıcılarına, "Sizce WhatsApp üzerinde herkes için mesaj sildikten sonra “Bu mesaj silindi.” ibaresi kaldırılmalı mı? Bu durumda alıcı bir mesajı sildiğinizi göremez." dedi.

WABetaInfo yaptığı ankette bireysel sohbetler, grup ve bireysel sohbetler ve hayır şeklinde üç seçenek sundu. Hesap, seçenekler dışında isteği olan kullanıcıların ise anketin altına yorum yapmasını istedi.

İŞTE ANKETİN ŞU ANA KADARKİ ÇIKAN SONUÇLARI

Özelliğin kaldırılıp kaldırılmayacağına dair şu an için herhangi bir açıklama yapılmadı. 

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