Erdoğan helallik isteyince Sedef Kabaş anında cevap verdi

Gazeteci Sedef Kabaş, iktidarın deprem konusundaki iki yüzlülüğünü Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla gözler önüne serdi.



Erdoğan'ın "İlk birkaç gün Adıyaman’da istediğimiz çalışmayı yürütemedik bu nedenle sizden helallik istiyorum." sözlerine cevap veren Kabaş, "Hani ilk günden itibaren her yere gidilmişti? Hani ilk günden itibaren her şey kontrol altındaydı? Hani 'AFAD nerede, Kızılay nerede' diyenler 'ahlaksız, namussuz, adi' idi? Şimdi neden 'ilk birkaç gün istediğimiz çalışmaları yapamadık. Helallik istiyorum' noktasına gelindi?" dedi.



"BİZ YAPSAK 'SUÇ' SİZ YAPSANIZ 'ALLAH AFFETSİN"

"Bize gelince 'hapis', size gelince 'helallik" diyen Kabaş, "Bu ülkenin yasaları bize, bu ülkenin kaynakları size çalışıyor. Biz ne yapsak 'suç' oluyor, siz yapsanız 'Allah affetsin' deniyor." ifadelerini kullandı.



Kabaş'ın bir takipçisi AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın depremin ertesi günü yaptığı, "Şu anda her yer kontrol altında ve her yere ulaşılmış durumda" açıklamasını paylaşırken, "Bunu siz paylaşmıştınız. 'Unutmayın' notu ile." ifadelerini kullandı.



EN BÜYÜK DEPREMLERDEN ÖRNEK VERDİ

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün , “Bilim adamları karada görülmüş en büyük deprem diyor” sözlerini hatırlatan Kabaş, karada yaşanan en büyük depremlerin listesini çıkardı:



9.5 / 1960 / Şili / Ölü: 1655

9.1 / 2004 / Sumatra / Ölü: 300.000

9.1 / 2011 / Japonya / Ölü: 15.700

8.8 / 2010 / Şili / Ölü: 500

8.6 / 1950 / Tibet / Ölü: 1500

8.5 / 2005 / Endonezya / Ölü: 1300



SİYASETİN DEĞİL TİCARETİN ZAMANI!

Kızılay'ın parayla çadır satmasına da tepki gösteren Kabaş, "Depremde 'Siyasetin zamanı değil” diyenler meğerse ticaretin zamanı diyormuş." dedi.



REFERANDUM DÖNEMİNİ HATIRLATTI

Öte yandan tribünlerdeki "hükümet istifa" tezahüratlarına iktidar cephesinden gelen "spora siyaseti alet etmeyin" itirazına karşılık referandum dönemini hatırlatan Kabaş, "Kimi futbolcular, referandum için 'Ben de evet diyorum, sen de var mısın' diye video çekip, yayınlarken, o siyaset olmuyor muydu?" dedi.





