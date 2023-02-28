28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erdoğan helallik isteyince Sedef Kabaş anında cevap verdi

Erdoğan helallik isteyince Sedef Kabaş anında cevap verdi

"Hani 'AFAD nerede, Kızılay nerede' diyenler 'ahlaksız, namussuz, adi' idi?" sorusunu yönelten Sedef Kabaş, Erdoğan'ın helallik istemesine ve deprem konusunda iktidarın bakış açısına cevap verdi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 11:41
Takip Et

Erdoğan helallik istedi Sedef Kabaş cevap verdi

Erdoğan helallik isteyince Sedef Kabaş anında cevap verdi
+
Aa
-

Gazeteci Sedef Kabaş, iktidarın deprem konusundaki iki yüzlülüğünü Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla gözler önüne serdi.

Erdoğan'ın "İlk birkaç gün Adıyaman’da istediğimiz çalışmayı yürütemedik bu nedenle sizden helallik istiyorum." sözlerine cevap veren Kabaş, "Hani ilk günden itibaren her yere gidilmişti? Hani ilk günden itibaren her şey kontrol altındaydı? Hani 'AFAD nerede, Kızılay nerede' diyenler 'ahlaksız, namussuz, adi' idi? Şimdi neden 'ilk birkaç gün istediğimiz çalışmaları yapamadık. Helallik istiyorum' noktasına gelindi?" dedi.

"BİZ YAPSAK 'SUÇ' SİZ YAPSANIZ 'ALLAH AFFETSİN"
"Bize gelince 'hapis', size gelince 'helallik" diyen Kabaş, "Bu ülkenin yasaları bize, bu ülkenin kaynakları size çalışıyor. Biz ne yapsak 'suç' oluyor, siz yapsanız 'Allah affetsin' deniyor." ifadelerini kullandı.

Kabaş'ın bir takipçisi AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın depremin ertesi günü yaptığı, "Şu anda her yer kontrol altında ve her yere ulaşılmış durumda" açıklamasını paylaşırken, "Bunu siz paylaşmıştınız. 'Unutmayın' notu ile." ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK DEPREMLERDEN ÖRNEK VERDİ
Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün , “Bilim adamları karada görülmüş en büyük deprem diyor” sözlerini hatırlatan Kabaş, karada yaşanan en büyük depremlerin listesini çıkardı:

9.5 / 1960 / Şili / Ölü: 1655
9.1 / 2004 / Sumatra / Ölü: 300.000
9.1 / 2011 / Japonya / Ölü: 15.700
8.8 / 2010 / Şili / Ölü: 500
8.6 / 1950 / Tibet / Ölü: 1500
8.5 / 2005 / Endonezya / Ölü: 1300

SİYASETİN DEĞİL TİCARETİN ZAMANI!
Kızılay'ın parayla çadır satmasına da tepki gösteren Kabaş, "Depremde 'Siyasetin zamanı değil” diyenler meğerse ticaretin zamanı diyormuş." dedi.

REFERANDUM DÖNEMİNİ HATIRLATTI
Öte yandan tribünlerdeki "hükümet istifa" tezahüratlarına iktidar cephesinden gelen "spora siyaseti alet etmeyin" itirazına karşılık referandum dönemini hatırlatan Kabaş, "Kimi futbolcular, referandum için 'Ben de evet diyorum, sen de var mısın' diye video çekip, yayınlarken, o siyaset olmuyor muydu?" dedi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
2
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
3
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
4
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
5
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
6
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
7
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Bahar alerjisi deyip geçmeyin. Bu hastalıkların habercisi olabilir
﻿Bahar alerjisi deyip geçmeyin. Bu hastalıkların habercisi olabilir
﻿Bahar alerjisi deyip geçmeyin. Bu hastalıkların habercisi olabilir
﻿İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı
﻿İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı
﻿İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı
﻿Cami 2 apartmanın arasında sıkıştı
﻿Cami 2 apartmanın arasında sıkıştı
﻿Cami 2 apartmanın arasında sıkıştı
﻿Çavuşoğlu, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
﻿Çavuşoğlu, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
﻿Çavuşoğlu, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.