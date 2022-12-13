﻿Twitter’da Güven ve Güvenlik Konseyi lağvedildi

Reuters haber ajansının gördüğü Konsey’in dağıtılma kararına ilişkin yazışmada, şirketin dışarıdan katkıların en iyi ne şekilde sağlayacaklarını "yeniden değerlendirdiği" ve Konsey’in artık cevap olmadığını düşündüğü belirtiliyor.

Twitter şirketi dünyanın en zengin işadamlarından biri olan Elon Musk tarafından satın alınmasından sonra 3 bin 700 civarında çalışanının işine son verdi.

Geçen hafta da Twitter kullanıcılarının güvenlikle ilgili kaygılarını öne sürerek üç konsey üyesi istifa ettiğini açıklamıştı.

Söz konusu konsey, çeşitli sivil toplum örgütlerinden temsilciler, akademisyenler ve çeşitli kesimlerden üyelerden oluşuyordu.

Konsey bugüne kadar kullanıcıların güvenliği konusunda ürünler, programlar ve kuralların geliştirilmesi konusunda Twitter yönetimine tavsiyelerde bulunuyordu.

Konseye ait internet sayfası da silinirken, Twitter konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.