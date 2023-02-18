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Twitter’da bu özellik ücretli oluyor. Kullanıcıları üzen haber

Sosyal medya uygulaması Twitter’da SMS ile iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) sistemi ücretli hele geliyor.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 12:41
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Twitter’da iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi ücretli oluyor

Twitter’da bu özellik ücretli oluyor. Kullanıcıları üzen haber
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Twitter 20 Mart tarihinden itibaren SMS ile iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) yönteminin sadece Blue abonelerine yönelik olacağını duyurdu.

Bu tarihten itibaren diğer kullanıcılar önemli bir güvenlik önleminden yoksun olacak. İki faktörlü kimlik doğrulama kullanan Twitter aboneleri hesaplarına telefonlarına gelen mesajların ardından giriş yapabiliyorlar.

BLUE ABONELERİNE ÜCRETSİZ OLACAK

Dolayısıyla kişilerin hesapları şifre dışında çok daha güvenli bir yöntem aracılığı ile daha korunmuş oluyor. Twitter ise bu güvenlik yöntemini artık sadece Twitter Blue abonelerine özel kılacak.

Twitter, yaptığı bir açıklamada bu kararı almalarına neden olarak ise telefon numarası tabanlı 2FA uygulamasının siber suçlular tarafından kötüye kullanılmasını gösterdi. Sosyal medya platformu kötü amaçlı kişilerin önüne geçmeye çalışırken birçok hesabı ise tehlikeye attığının farkında değil gibi görünüyor.

Öte yandan şirketin son olarak 2021 yılında açıkladığı şeffaflık raporuna göre iki faktörlü kimlik doğrulama sistemini tercih eden kullanıcıların yüzde 74,4’ü SMS yöntemini tercih ediyor.

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