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Elon Musk Twitter CEO'luğunu ne zaman bırakacağını açıkladı

Sosyal medya uygulaması olan Twitter'ı satın alan Elon Musk, ne zaman Twitter'ın CEO'luğu konumundan vazgeçeceğini açıkladı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 09:24
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Elon Musk Twitter CEO koltuğundan ne zaman kalkacak

Elon Musk Twitter CEO'luğunu ne zaman bırakacağını açıkladı
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Elon Musk, dün gerçekleşen Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleşen Dünya Hükümet Zirvesi’ne çevrim içi olarak katıldı. Bir süredir satın aldığı şirketin CEO’luk görevini sürdüren Musk, bu yılın sonlarına doğru görevinden ayrılacağını tüm merak edenlere duyurdu.

MUSK SENE SONUNDA CEO'LUĞU BIRAKACAK

Uygulamayı satın aldığından beri platforma yeni özellikler eklemeye çalışan ve uygulama üzerinden para kazanmanın yollarını arayan Musk, bir süredir yerine geçecek birini aradığını belirtmişti. Musk şirketi bırakmak için mali açıdan sağlıklı bir duruma gelmesini beklediğini belirtti. Ayrıca, sene sonunda bunun gerçekleşeceğine inandığını da açıklamasına ekledi.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Daha önce mühendis olduğunu ve yöneticilikten anlamadığını ve bunun kendi alanı olmadığını belirten Musk, bu Twitter’da değişiklikler yapmaya devam etti. Ancak Elon Musk’ın Twitter CEO görevine devam etmesi elektrikli araç üreten Tesla yatırımcılarını kızdırdı.

Musk’ın Twitter'a ağırlık vermesi ise Tesla hisselerini düşürdü. Fakat daha sonra elektrikli otomobillere artan ilgiden Tesla hisseleri yeniden yüzde 70 oranında yükselişe geçti.

Ayrıca Musk, Tesla’nın kötü gittiği dönemlerde şirkette uyuduğunu haftanın yedi günü de çalıştığını belirtmişti. Bu açıklamasında ithafen iş insanı şu açıklamayı da yaptı:

“Niyetim deli gibi çalışmak değil. Sadece 80 saatlik bir çalışma haftası iyi olurdu. Ben de bunu arzu ederdim.”

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