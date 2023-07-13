Twitter'daki 2 özelliğe gizleme geliyor. Elon Musk Threads'e karşı atağa geçti

Editör: Ayşe MEMİŞ

Twitter’ın tahtı Instagram’ın bir uzantısı olan Threads uygulaması çıktıktan sonra sallanmaya başladı. Elon Musk uygulamadaki kullanıcı sayısını artırmak için çalışmalara başladı. Instagram’a öyle bir özellik geliyor ki tartışma yaratacak türden.

Twitter’da aylık belirli bir ücret karşılığında Blue abonesi olan kullanıcılar, diğer kullanıcılara göre farklı birçok özelliğe sahip durumunda ve bu ara da her geçen gün artıyor.

ABONELİKLERİ GİZLENECEK

En son gelecek olan son özellik de bunlardan bir tanesi. Bugün, Twitter Blue abonelerinin aboneliklerini ve beğenilerini gizleme özelliğine sahip olacağı ortaya çıktı.

Söz konusu özellik sayesinde Blue abonelikleri isterlerse beğenilerini isterlerse de aboneliklerini gizleme şansına sahip olacak. Beğeni veya abone gizleme özelliği, bir kullanıcının paylaştığı ekran görüntüsüyle ortaya çıktı.

Özelliğe göre bir kullanıcının profiline girildiğinde beğenilerinin olduğu kısımda hiçbir beğeninin olmadığı ibaresi çıkıyor. Söz konusu özelliğin son halinin nasıl olacağı hakkındaysa herhangi bir bilgi yer almayacak.