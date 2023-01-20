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Twitter’da üçüncü taraf uygulamaların fişi çekildi. Elon Musk rakiplere meydan okuyor

Elon Musk’ın sahip olduğu Twitter’da üçüncü taraf uygulamaları erişime engellendi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 12:58
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Twitter’da üçüncü taraf uygulamaların sonu geldi

Twitter’da üçüncü taraf uygulamaların fişi çekildi. Elon Musk rakiplere meydan okuyor
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Twitter geliştirici ekibi tarafından üçüncü taraf uygulamalara erişimin engellendiği bilgisi gelmişti.

Twitter’ın üçüncü taraf uygulamalarından olan Tweetbot ve Twitterrific'in kapatıldığı ortaya çıktı. Bu uygulamaların kapatılmasından sonra hiç bir açıklama yapılmadı.

Twitter için birçok alanda farklı ayrıcalıklar sunan ve sadece tweetlerin öne çıktığı uygulamanın arayüzüyle kullanıcılara hizmet verdiği biliniyordu. Bu uygulamalar kaldırılınca da kullanıcılar da Twitter'ı bir bir terk etmeye başladı.

TWİTTER UYGULAMALARINA GEÇİT YOK

Twitter programlama araçlarına erişen tüm üçüncü taraf uygulamalar engellendi. Yeni politika Twitter ana uygulamasının sunduğu herhangi bir tecrübenin taklit edilmesini yasaklıyor. Bu da haliyle tüm Twitter uygulamalarının sonunun gelmesi demek.

Tweetbot gibi uygulamalar daha zengin kullanım deneyimi sunduğu için sıkça tercih ediliyordu. Elon Musk anlaşıldığı kadarıyla kullanıcıların orijinal uygulamada vakit geçirmesini istiyor. İlerleyen dönemlerde bu kurallarda bir esneme olur mu bilinmiyor.

3. TARAF UYGULAMALAR

Üçüncü taraf uygulamalar, Twitter platformunda dış geliştiriciler tarafından oluşturulmuş, Twitter'ın sahip olmadığı ve doğrudan işletmediği uygulamalardır.

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