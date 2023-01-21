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Twitter’a yeni güncelleme. Instagram’a benzeyecek

Twitter yeni bir güncelleme yaptı. Artık kaydetme butonu olacak.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 11:51
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Twitter’a kaydet butonu özelliği geliyor

Twitter’a yeni güncelleme. Instagram’a benzeyecek
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Twitter’a arayüz değişikliği için yeni bir güncellemesi geldi.

Elon Musk milyarder, bugün itibariyle App Store’da yayınlanacak güncellemeyi açıkladı.

KAYDETME BUTONU

Instagram’daki kaydetme butonuna benzer olarak Twitter, artık daha sonra okuyabilmek için tweetleri kaydetmemize izin verecek.

Açıklamaya göre kaydettiğimiz içerikler, beğenilerin aksine gizli olacak. Ayrıca geçtiğimiz günlerde arayüz değişikliği ile birlikte gelen ”Sana özel – Takip edilenler” kısmına yeni bir sekme daha ekleniyor.

Öyle ki artık seçtiğimiz hesapların tweetler’ini ana sayfa arayüzümüzde kaydırarak görebileceğiz.

Ünlü milyarder açıklamasında, kullanıcıların Twitter deneyimlerini geliştirmek adına bu tarz güncellemeleri yaptıklarını belirtti. Paylaşım, Twitter takipçilerinden çoğunlukla olumlu dönüş aldı. Güncellemenin Android tarafına ne zaman geleceği ise şu anlık belirsiz.

ELON MUSK DUYURDU

Elon Musk, tweetlerinde şu ifadeleri kullandı:

”Twitter uygulama güncellemesi şimdi App Store’da ulaşılabilir durumda! Az önce yayınladığımız büyük Twitter güncellemesi, artık tweet ayrıntıları sayfasından tweet’lere yer işareti koyabilmenizdir. Ayrıca gelecek güncelleme ile birlikte tweet’iniz yer imlerine eklenmişse, ‘sessiz beğeni’ olarak değerlendirilecek ve beğeni sayınızı artıracaktır.

Twitter deneyiminizi geliştirmek için sabitlenmiş listeleri kullanın!

1. Profil sayfanızda Listeler’e dokunun.

2. Takip edilecek hesapların listesini oluşturun.

3. Sabitleme simgesine dokunun.

Bu, arayüzdeki Sizin İçin, Takip Edilenler ve Listeler arasında sola/sağa kaydırmanıza olanak tanır.”

 

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